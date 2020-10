Spevák slávnej skupiny oznámil smutnú správu: Má rakovinu v poslednom štádiu! Manželka čaká bábätko

Britský spevák Tom Parker (32) oznámil, že bojuje s rakovinou.

Parker bol členom chlapčenskej skupiny The Wanted, ktorá dobíjala hitparády hitmi ako Glad You Came, Chasing The Sun či Walks like Rihanna. Tom je stále v šoku z toho, čo si z úst lekárov vypočul pred šiestimi týždňami.

Zistilu mu nádor na mozgu, v jeho prípade ide o glioblastóm 4. stupňa. Diagnóza prišla po tom, čo trpel nevysvetliteľnými záchvatmi. ,,Doktori zatiahli záves pri mojej posteli a povedali: ,Je to nádor na mozgu.´ Jediné, na čo som myslel, bolo: ,Do r*ti!´ Bol som šokovaný. Ide o štvrté štádium glioblastómu a povedali, že je konečné,“ povedal Tom. ,,Je toho na mňa dosť. Musím to ešte spracovať,“

Spevákov nádor nie je operovateľný. Väčšina pacientov s touto diagnózou žije ešte 3 až 18 mesiacov. Len 20 % pacientov sa dožije viac ako 5 rokov. Lekári sa snažia Tomov život predlžovať chemoterapiou a ožarovaním. Tom si v roku 2018 vzal za manželku herečku Kelsey Hardwick. Dvojica má spolu 16-mesačného syna Aurelia a druhé dieťa nosí Kelsey pod srdcom.