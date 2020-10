Adela Vinczeová dnes oslavuje štyridsiatku. Je však celkom možné, že to viac riešia ostatní než ona sama. Príležitosť zaskvieť sa a obdariť svoju manželku skvelým darom si určite nenechá ujsť Viktor, tu je však inšpirácia, čo by Adelu potešilo asi najviac. A pompézna oslava to asi nebude...