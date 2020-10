Zuzana Plačková ukázala štrbavý úsmev: Musí si dať urobiť 6 zubov!

Zuzana Plačková má patálie so svojím umelým chrupom.

V roku 2015 priznala, že dala zbohom svojmu prirodzenému úsmevu. „Mám zirkónové zuby a bieliacu farbu som si objednala až z Ameriky. Odteraz teda už len s veľkým úsmevom a všade,“ hlásala spokojne.

Teraz sa jej však jeden zo snehobielych zubov zlomil a instagramová kráľovná mala štrbavý úsmev. ,,Píšete mi, že je divné, ako to beriem v pohode. No tak čo, tak som si od*ebajala zub, tak sa to spraví. Všetko sa dá opraviť. Veci treba brať s úsmevom, hlavne ja s tým štrbavým teraz,“ povedala so smiechom svojim 683-tisíc sledovateľom.

Po návšteve dentálnej kliniky ju síce dobrá nálade neprešla, no priznala, že by to nebola ona, keby šli veci hladko a nemusela platiť navyše. ,,Zlomila som si taký zub, na ktorý sa napája ďalších 5 zubov, lebo to bol zirkónový mostík. Musím si vymeniť všetkých 6 zubov,“ povzdychla si tmavovláska.