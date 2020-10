Pellegrini natrel svojho kolegu: Grendel bol pozitívne testovaný na koronavírus!

Podpredseda Národnej rady SR (NR SR) Gábor Grendel (OĽaNO) bol pozitívne testovaný na koronavírus. Na pondelkovej tlačovej konferencii to potvrdil ďalší podpredseda parlamentu a líder strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini.

„Pán podpredseda Grendel bol pozitívne testovaný na koronavírus. Považujem za nezodpovedné, že o tom neboli plošne informovaní poslanci parlamentu. Ako je možné, že to pán Grendel niekde v tichosti drží a prezradí to len nejakému médiu? Ako chce potom vyžadovať od ľudí disciplínu, keď to sám zatajil? Je to hanba, že s takouto informáciou neprišiel na verejnosť," uviedol na tlačovej konferencii Pellegrini.