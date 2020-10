Nemci poukázali na dôležitú vec v prípade zvyšujúceho sa počtu nakazených: Toto nemožno porovnávať

Rastúci počet potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 v Nemecku je následkom vyššieho počtu infekcií, ale aj väčšieho testovania.

Vyplýva to z výpočtov mníchovského inštitútu Ifo, ktorý o tom informoval v tlačovej správe. Ak by bolo testovanie v apríli také rozsiahle, ako je v súčasnosti, odhalilo by o "dobrých desaťtisíc prípadov viac", ako bolo počas vrcholu prvej vlny pandémie, vysvetlil prezident Ifo Clemens Fuest.

"Nemôžeme priamo porovnávať čísla z októbra s tými aprílovými. Preto by politickí a ekonomickí činitelia nemali zavádzať opatrenia, ktoré sú príliš prísne alebo príliš laxné," uviedol tiež Fuest s tým, že Nemecko potrebuje "opatrenia, ktoré podporujú hospodársku činnosť, nie jej bránia".

Povinnosť nosenia ochranných rúšok a doplnkové testy podľa Fuesta umožnia ľuďom zúčastňovať sa na činnostiach, ktoré by z hľadiska ochrany verejného zdravia nemohli fungovať, napríklad chodiť do škôl či navštevovať obchody. "Zároveň nemôže nastať ekonomické oživenie, ak pandémia nebude pod kontrolou. Z tohto dôvodu neexistuje skutočný konflikt medzi obavami v oblasti zdravia a hospodárskej politiky," dodal.