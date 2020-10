Vláda: Nezrovnalosti pri opatreniach hygienikov pre pandémiu by sa mohli odstrániť

Nezrovnalosti v súvislosti s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v boji s pandémiou nového koronavírusu sa majú odstrániť. Zároveň sa majú zaviesť nové právne nástroje z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie.

Vyplýva to z novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorú v pondelok schválila vláda. Zároveň ju navrhla Národnej rade (NR) SR prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní.

"Prebiehajúca pandémia ochorenia COVID-19 odhalila niektoré nedostatky vo formálnych ustanoveniach, týkajúcich sa vydávania opatrení orgánov verejného zdravotníctva. Navrhovaná úprava má za cieľ všetky tieto deficity právnej istoty odstrániť a riadnym a prehľadným spôsobom upraviť tak právnu formu týchto aktov, ako aj spôsob ich publikácie," vysvetlilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR s tým, že najväčšou nejasnosťou je v súčasnosti právna povaha opatrení ÚVZ, spôsob ich prípravy a najmä vyhlasovania. Napriek tomu, že ÚVZ svojimi opatreniami zasahuje do každodenného života a dokonca obmedzuje základné práva a slobody, doteraz platný zákon podľa slov rezortu neupravuje podmienky nadobudnutia platnosti týchto aktov a ani ich publikácie.

Rezort deklaruje, že novela rešpektuje základné práva a slobody zaručené v druhej hlave Ústavy SR a zakotvené v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, a dbá aj na zachovávanie princípov právneho štátu. Umožniť by mala ich obmedzenie len v nevyhnutnom rozsahu a za nevyhnutných okolností. Za dôležitú označil aj dostupnosť prameňov práva a možnosť pre adresátov normy poznať jej obsah, pričom musí byť náležite publikovaná. Jasnou právnou kvalifikáciou týchto právnych aktov ako všeobecne záväzných právnych predpisov sa má vyjasniť ich postavenie v právnom poriadku, keďže sa budú môcť stať právnym základom konania všetkých štátnych orgánov. Vyjasniť sa má tiež postup a miera ich skúmania.

Novela má tiež zaviesť nové právne nástroje na boj s pandémiou. Orgány verejného zdravotníctva by po novom mohli nariadiť opatrenie, ktorým bude môcť uložiť povinnosti poskytovateľom služieb alebo zamestnávateľom podmieňovať vstup do prevádzkových priestorov registráciou osobných údajov vstupujúcich osôb. Napomôcť to má k trasovaniu osôb, ktoré mohli prísť do kontaktu s nakazenou osobou.

Národnému centru zdravotníckych informácií (NCZI) by mohli pribudnúť kompetencie v oblasti poskytovania informácií obyvateľstvu a poskytovania súčinnosti orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva. Rovnako by sa mohlo týmto orgánom umožniť využívať informačné, komunikačné a sieťové technológie NCZI na plnenie ich úloh.

Novelou sa má upraviť aj zákon o organizovaní verejných športových podujatí. Riešiť by sa mal konflikt medzi povinnosťou zakrytia tváre vyplývajúcou z opatrení ÚVZ a zákazom mať zakrytú tvár "spôsobom sťažujúcim alebo znemožňujúcim identifikáciu účastníka verejného športového podujatia".