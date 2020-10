Toto nie je nič pre bifľošov!

Učiť sa o financiách na hodine dejepisu, či dokonca telesnej výchovy? Dnes už je to možné! Historicky prvýkrát sa žiaci na školách finančne vzdelávajú bez toho, aby sa museli učiť naspamäť a nepribudne im dokonca ani žiadna ďalšia vyučovacia hodina navyše. Jedinečnosť nového programu FinQ je v tom, že sa finančnú gramotnosť deti naučia v už existujúcich predmetoch.

Róbert Piaček je učiteľ telesnej výchovy a techniky na ZŠ s MŠ Vančurova v Trnave. Ideu zaviesť do každodenného života rozvíjanie finančnej kultúry vníma ako životne dôležité pre každého žiaka. Ako však opisuje aktuálnu situáciu na školách, doteraz to bolo takmer nemožné, pretože mu k takémuto vzdelávaniu chýbali materiály. ,,Vždy je to o tom, že treba deťom pripraviť pracovný list alebo čokoľvek, čo by ich mohlo zaujať, obzvlášť, ak ide o tému financií. Tento projekt ma zaujal práve vďaka možnosti dostať sa k materiálom a k informáciám, ako túto tému podať adekvátne ich vekovej kategórii a mysleniu,“ opisuje svoje nadšenie z nového programu finančnej kultúry FinQ na školách. Keďže je Róbert aj telocvikár, do sveta financií zasvecuje svojich žiakov aj v telocvični! ,,Rozoberáme futbalové kluby, ako vo futbale funguje ekonomika. Vedia o tom veľmi málo, ale keď o tom začnem hovoriť, tak sa im to veľmi páči a veľmi sa o to zaujímajú. Vysvetľujem im, prečo sú niektoré futbalové kluby stratové, prečo niektoré zarábajú, že kupujú lacné talenty a potom za draho predávajú, čo je to športový program, koľko trénerov sa venuje jednému tímu, koľko to orientačne stojí,“ opisuje Róbert Piaček, učiteľ telesnej výchovy a techniky na ZŠ s MŠ Vančurova v Trnave.

Zmyslom programu Nadácie Slovenskej sporiteľne FinQ je, aby sa žiaci naučili čítať s porozumením, kriticky myslieť a aby boli finančne zdatní. Hoci žiaci na hodine prechádzajú štandardnú tému, program FinQ ponúka konkrétne možnosti, ako ju preberať tak, aby sa deti naučili finančnú gramotnosť v rôznych predmetoch bez toho, aby si uvedomovali, že sa ju vôbec učia. ,,Ešte pred spustením vytvorením samotného programu FinQ sme zistili, že slovenskí žiaci dosahujú podpriemernú úroveň finančnej gramotnosti, čítajú slabo s porozumením a majú aj nízku matematickú gramotnosť,“ približuje Darina De Jaegher, hlavná odborná expertka programu FinQ.

Pilot programu FinQ odštartoval na 25 vybraných základných a stredných školách a zastúpenie má na všetkých typoch škôl po celom Slovensku. Experti pripravili pre školy stovky vzdelávacích materiálov, ako napríklad učebných úloh, ktoré učitelia včlenia priamo do výučby vo svojich predmetoch. Okrem toho každý žiak v pilotnej triede programu FinQ dostal portfólio s materiálmi, ktoré bude jeho zbierkou prác v oblasti finančnej kultúry. Neskôr môžu portfóliá slúžiť aj ako relevantný prezentačný materiál na prijímacích skúškach do ďalšieho štúdia, či pri pohovore do zamestnania.

Výsledky pokrokov žiakov ukážu testy

Reálne pokroky žiakov budú viditeľné aj vo výsledkoch testov. Vôbec prvýkrát na Slovensku má už približne 2 400 žiakov prvý vstupný test programu FinQ za sebou. Hoci východiskovú úroveň finančného vzdelania budú mať porovnateľnú, už vo februári ich čaká ďalšie pretestovanie, ktoré by mohlo ukázať prvé pokroky. ,,Napredovanie žiakov budeme pravidelne monitorovať a vyhodnocovať v porovnaní s kontrolnými triedami, v ktorých, naopak, program FinQ aplikovaný na vyučovaní nebude. Prvé výsledky sa dozvieme už v októbri. Nakoľko tému finančného vzdelávania, ktorú program FinQ výrazne podporuje a rozvíja, vnímame ako povinnú výbavu pre život, budeme o výsledkoch informovať aj širokú verejnosť,“ hovorí Danica Lacová, programová riaditeľka FinQ.

Bude zaujímavé sledovať progres žiakov programu FinQ, nakoľko by každým rokom mali byť finančne čoraz viac zdatnejší. Pozrite si video z historicky prvého testovania vstupného testu programu FinQ.