Lakers sa stali šampiónmi NBA, 17. titulom sa vyrovnali Bostonu

Basketbalisti Los Angeles Lakers sa stali šampiónmi NBA v ročníku 2019/2020. V šiestom stretnutí finálovej série zdolali Miami Heat hladko 106:93 a v sérii triumfovali 4:2 na zápasy.

Lakers získali 17. titul a v historickej tabuľke sa posunuli na prvé miesto, kde sú zhodne s Bostonom Celtics.

"Žlto-fialoví" oslavujú triumf presne po desiatich rokoch. V roku 2010 ich priviedol k prvenstvu Kobe Bryant, ktorý 26. januára 2020 tragicky zahynul pri páde helikoptéry. Cenu MVP finále si pre rok 2020 odniesol LeBron James. Ten sa stal prvým hráčom histórie, ktorý získal ocenenie pre najužitočnejšieho hráča finále v troch rozličných dresoch. K titulu priviedol aj dvakrát Miami Heat (2012, 2013) a raz Cleveland Cavaliers.

Do histórie sa zapísal aj rozohrávač Rajon Rondo, ktorý triumfoval ako vôbec prvý v drese oboch najväčších rivalov súťaže. V roku 2008 získal svoj prvý titul v drese Bostonu, na druhé prvenstvo čakal 12 rokov. Krídelník Danny Green je jediný, kto sa môže tešiť z obhajoby titulu. Pred rokom oslavoval v drese Toronta, titul má aj z roku 2014 ako hráč San Antonia.

6. zápas finále play off NBA 2019/2020:

MIAMI HEAT - LOS ANGELES LAKERS 93:106 (20:28, 16:36, 22:23, 35:19)

Najviac bodov: Adebayo 25 (10 doskokov), Butler a Crowder po 12 - James 28 (14 doskokov, 10 asistencií), Davis (15 doskokov) a Rondo po 19

/konečný stav série: 4:2, Los Angeles Lakers sú šampiónmi NBA/

Zoznam víťazov NBA:

Boston Celtics, Los Angeles/Minneapolis Lakers - 17x

Golden State/Philadelphia Warriors, Chicago Bulls - 6x

San Antonio Spurs - 5x

Philadelphia 76ers/Syracuse Nationals, Detroit Pistons, Miami Heat - 3x

New York Knicks, Houston Rockets - 2x

Cleveland Cavaliers, St. Louis Hawks, Washington Bullets, Baltimore Bullets, Seattle SuperSonics, Portland Trail Blazers, Milwaukee Bucks, Dallas Mavericks, Rochester Royals, Toronto Raptors - 1x

Finálové série NBA (uplynulých 25 rokov):

2020: Los Angeles Lakers - Miami Heat 4:2

2019: Toronto Raptors - Golden State Warriors 4:2

2018: Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 4:0

2017: Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 4:1

2016: Cleveland Cavaliers - Golden State Warriors 4:3

2015: Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 4:2

2014: San Antonio Spurs - Miami Heat 4:1

2013: Miami Heat - San Antonio Spurs 4:3

2012: Miami Heat - Oklahoma City Thunder 4:1

2011: Dallas Mavericks - Miami Heat 4:2

2010: Los Angeles Lakers - Boston Celtics 4:3

2009: Los Angeles Lakers - Orlando Magic 4:1

2008: Boston Celtics - Los Angeles Lakers 4:2

2007: San Antonio Spurs - Cleveland Cavaliers 4:0

2006: Miami Heat - Dallas Mavericks 4:2

2005: San Antonio Spurs - Detroit Pistons 4:3

2004: Detroit Pistons - Los Angeles Lakers 4:1

2003: San Antonio Spurs - New Jersey Nets 4:2

2002: Los Angeles Lakers - New Jersey Nets 4:0

2001: Los Angeles Lakers - Philadelphia 76ers 4:1

2000: Los Angeles Lakers - Indiana Pacers 4:2

1999: San Antonio Spurs - New York Knicks 4:1

1998: Chicago Bulls - Utah Jazz 4:2

1997: Chicago Bulls - Utah Jazz 4:2

1996: Chicago Bulls - Seattle SuperSonics 4:2