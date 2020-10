Twitter skryl Trumpov príspevok: Jeho výrok, že je imúnny voči korovavírusu, považuje za zavádzajúci

Sociálna sieť Twitter v nedeľu skryla príspevok na konte amerického prezidenta Donalda Trumpa, v ktorom tvrdí, že je imúnny voči novému druhu koronaírusu.

Zdôvodnila to tým, porušil jej pravidlá týkajúce sa "šírenia zavádzajúcich a potenciálne škodlivých informácií" o ochorení COVID-19, ktoré vírus spôsobuje, uviedli svetové agentúry.

Trump vo svojom príspevku napísal, že lekári Bieleho domu mu povedali, že sa z nákazy vyliečil. "To znamená, že to nemôžem dostať (som imúnny) a nemôžem to šíriť. Je veľmi dobré vedieť to!!!" uviedol prezident.

Tento tvít je teraz skrytý, je ho však možné zobraziť, keď používateľ klikne na spomínané upozornenie.

Ľudia nakazení koronavírusom SARS-CoV-2 si síce vytvoria protilátky, zatiaľ však nie je jednoznačne dokázané, či a ako dlho sú chránení pred ďalšou nákazou. Vo svete sa totiž doteraz vyskytlo najmenej 22 prípadov opätovnej nákazy vyliečených osôb, pripomína na Twitteri agentúra BNO News.

Trump 1. októbra oznámil, že s manželkou Melaniou mali pozitívny výsledok testu na koronavírus. Ďalšie tri dni strávil prezident vo vojenskej nemocnici pri Washingtone.

Trumpov lekár Sean Conley uviedol, že najnovší test na koronavírus podľa "v súčasnosti akceptovaných štandardov" ukázal, že Trump už nie je infekčný. Nepovedal však, že je imúnny alebo že bol test negatívny.