Markíza ako na ihlách, ohrozené nakrúcanie nového seriálu: Herec Roman Luknár skončil v obrovských bolestiach!

Nevyzerá to vôbec dobre! Herec Roman Luknár (55) má hlavu v smútku. Nový Čas ešte pred začiatkom septembra ako prvý informoval o jeho zdravotných problémoch, ktoré mu sťažovali hereckú prácu.

Umelca totiž trápia silné bolesti a za všetkým sú jeho platničky. Po dlhom čase sa objavil v hlavnej postave markizáckeho seriálu Pán profesor a hneď prišli problémy, ktoré rozhodne nečakal. Podľa režiséra sa totiž jeho stav veľmi zhoršil a nikto ani len netuší, ako sa bude pokračovanie seriálu bez neho vyvíjať. Bude za neho Markíza hľadať náhradu?!

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Luknárove zdravotné problémy sa objavili už vo februári tohto roku a, ako sa zdá, s postupujúcimi mesiacmi sa začali ešte zhoršovať. Jeho platničky mu totiž spôsobujú silné bolesti, ktoré mu na pohode vôbec nepridávajú. Ťažkosti neutíchali ani počas nakrúcania markizáckeho seriálu Pán profesor. Ako sa nám totiž podarilo zistiť, herec svoje trápenie a bolesti nedokázal skryť už ani pred kolegami na pľaci.

„Nedokázal stáť na nohách, bolo vidieť, že ho to veľmi bolí,“ prezradil na začiatku septembra Novému Čas zdroj zo štábu. Luknár mal chvíľu čas na oddych a nabranie nových síl, ale bolesti stále neutíchajú. „Tvorcovia sa obávajú, že sa to ešte zhorší a Roman nebude môcť nakrúcať. To by bol obrovský problém. Museli by prepisovať scenáre a niečo vymyslieť s jeho postavou,“ dodal v tom čase náš zdroj.

Podľa najnovších informácií to však s Luknárom vôbec nevyzerá dobre. Režisér seriálu Matúš Libovič totiž otvorene priznal, že má o hviezdu projektu obrovský strach. „Teraz nakrúcal, ale zdá sa, že nie nadlho. Je na tom, chudák, zdravotne veľmi zle,“ vysvetlil pre Nový Čas víkend režisér, ktorý verí, že sa podarí Luknárovi zdravotné problémy zmierniť a opäť sa vrátiť na pľac. Na otázku, či si myslí, že sa Luknára podarí dostať späť pred kamery, poznamenal: „Myslím, že áno, ale fakt to nie je dobré.“