Šéf diplomacie EÚ reaguje na porušovanie prímeria v Náhornom Karabachu: Vyslovil mimoriadne obavy

Šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell vyjadril v nedeľu hlboké obavy nad správami o porušovaní prímeria medzi susednými krajinami Arménskom a Azerbajdžanom, bojujúcimi o región Náhodný Karabach.

Informovala o tom tlačová agentúra AFP. "S mimoriadnymi obavami sledujeme správy o pokračujúcich vojenských aktivitách, namierených aj proti civilným cieľom, a o obetiach medzi civilistami," uviedol Borrell vo vyhlásení.

Všetkých 27 členských štátov EÚ "vyzýva strany konfliktu, aby zaistili úplné dodržiavanie dohody," dodal šéf diplomacie.

Borrell naliehal na bojujúce strany, "aby bezodkladne začali zmysluplné rokovania pod záštitou takzvanej Minskej skupiny".

Ide o proces, keď sa Francúzsko, Rusko a Spojené štáty už desaťročia snažia dosiahnuť trvalé riešenie konfliktu v Náhornom Karabachu, ale bez úspechu.

Vyhlásenie nasledovalo po tom, čo v sobotu napoludnie začalo platiť prímerie medzi Arménskom a Azerbajdžanom, ale hneď bolo porušené a spustili sa boje - dotknuté strany sa pritom navzájom obviňujú zo zodpovednosti za neplnenie dohody o prímerí.

Borrell prímerie privítal a vyzval všetky strany, aby ho "dôsledne dodržiavali".

Sporné územie Náhodného Karabachu je etnicky arménska enkláva v Azerbajdžane a žije v nej približne 150 000 ľudí, ale vo vojne v 90. rokoch 20. storočia sa odtrhla od Baku a vymanila sa z jeho vplyvu. V tejto vojne prišlo o život okolo 30 000 ľudí.

Separatistickú vládu Náhorného Karabachu, ktorá je však oficiálne neuznaná ako nezávislá, silne podporuje Arménsko.

EÚ minulý mesiac varovala regionálne veľmoci, aby nezasahovali do tohto konfliktu, lebo by sa mohol zmeniť na totálnu vojnu, do ktorej by bolo vtiahnuté Turecko a Rusko. Ankara totiž výrazne podporuje Azerbajdžan a Moskva má vojenskú zmluvu s Arménskom.