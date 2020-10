Belasí v gólovej prestrelke podľahli Detve, Trenčania opäť pohoreli

Hokejisti HKM Zvolen uspeli v nedeľnom zápase 4. kola Tipos extraligy na ľade HK Dukla Trenčín 3:2.

Hostia mali do zápasu výborný vstup. Už na začiatku 2. minúty Zuzin aj McPherson vyskúšali pozornosť Valenta. Druhý menovaný sa znova dostal k puku a z pravého kruhu ho poslal presne k žrdi. V 6. minúte viedli hostia zo Zvolena už dvojgólovým rozdielom. Nahodený puk Kubku vyrazil trenčiansky brankár iba pred seba, kde si ho dokorčuľoval Stupka a poľahky pridal druhý gól. Úvodná dvadsaťminútovka vyšla hráčom spod Pustého hradu výborne a zaslúžene viedli o dva góly.

Trenčania sa do hry o úspešný výsledok vrátili v polovici stretnutia. Švec vyskúšal strelu takmer z úrovne bránkovej čiary a tá na prekvapenie všetkých skončila za Húskovým chrbtom. V závere druhej tretiny McPherson posunul puk do tandemu Zuzinovi a ten spomedzi kruhov namieril do horných poschodí, kde bol dobre postavený Valent. O chvíľku nato však McPherson ťažil z výbornej práce Nuutinena a prinavrátil Zvolenu dvojgólové vedenie.

Domáci sa nechceli vzdať. V úvode záverečnej tretiny nabral rýchlosť Hecl, obkorčuľoval obrancu a poslal puk medzi betóny Húsku. Napriek snahe sa už domácim nepodarilo vyrovnať a so súperom zo Zvolena prehrali aj po druhý raz za sebou.

V nedeľnom zápase 4. kola na domácom ľade podľahli Detve 6:7.Slovan začal veľmi dobre a už po 42 sekundách išiel do vedenia.Zverenci Romana Stantiena potom mali hernú prevahu,Ďalšie minúty však patrili hosťom.Na trestnú lavicu išli naraz Bortňák a Kytnár a Detvania početnú výhodu využili po góloch Rymshu a Valenta. To však nebolo zo strany hostí všetko,

Po prestávke hostia pokračovali v načatom diele, v 23. minúte zvýšil ich vedenie Sýkora po nádhernej kombinácii. Už o 76 sekúnd neskôr viedli Detvania o štyri góly, po druhý raz v zápase sa presadil Gašpar. Tréner Stantien si po tomto góle zobral oddychový čas a jeho zverenci sa vzápätí po góle Harrisa na chvíľku pozbierali. V nasledujúcej presilovke však Rymsha zvýšil na 7:3. Po tomto góle vystriedal Durného v bránke Slovana Beke a mohol sa onedlho tešiť z gólu O'Donnella, ktorý využil presilovku. Do konca druhej tretiny mohol byť náskok Detvy menší, ale hostí podržal niekoľkokrát brankár Sholl.

Snaha Slovana o vyrovnanie v záverečnej časti hry bola očividná, domáci svojho súpera prestrieľali celkovo 51:22, ale neboli dostatočne efektívni. V početnej výhode trafil Harris iba žrď a ďalšie šance "belasých" zlikvidoval Sholl. Prekonali ho až Ranford a Studenič, ale to Slovanu nestačilo a vytúžené vyrovnanie mu nepriniesol ani záverečný drtivý tlak. Zverenci Ernesta Bokroša sa tešili z prekvapujúceho triumfu.

Hokejisti HC'05 Banská Bystrica zdolali v nedeľnom domácom zápase 4. kola Tipos extraligy DVTK Jegesmedvek Miškovec 2:1 po samostatných nájazdoch.



HC'05 Banská Bystrica – DVTK Jegesmedvek Miškovec 2:1 pp a sn (0:0, 1:0, 0:1 – 0:0, 1:0)

Góly: 30. Ďatelinka (Fafrák, Mistele), rozh. sam. nájazd Fafrák – 53. Magosi (Wehrs, Rokaly). Rozhodovali: J. Tvrdoň, D. Konc st. – Synek, J. Konc ml., vylúčení: 4:5 na 2 min, navyše: Biro (B. Bystrica) 10 minút za vrazenie na mantinel, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, bez divákov

Banská Bystrica: Vay – Welsh, Ďatelinka, Žiak, Biro, Demo, Petrinec, Roman – Verbeek, Winquist, Mistele – M. Sloboda, Tamáši, Kabáč – Faško-Rudáš, Fafrák, Vašaš - Vybíral, Sojka, L. Lunter

Miškovec: Rajna – Pukka, Kiss, Wolff, Wehrs, Vojtkó, Fazakas – Mattyasovszki, Magosi, Rokaly – Ritó, Osterberg, Flick – Csányi, Miskolczi, Farkas



