Októbrová úroda ako z rozprávky O dvanástich mesiačikoch! V Trnovci nad Váhom majú svoje vlastné Marušky

Ako z rozprávky! Takto to vyzeralo v týchto dňoch na poliach v Trnovci nad Váhom (okr. Šaľa), kde ste si ešte aj v sychravom okóbri mohli pochutnať na čerstvých jahodách.

Na netradičný zber prišli aj Sára (4) a Liliana (7), ktoré odchádzali s plnými košíkmi. Záujem bol obrovský, a tak sa po prvom letnom ovocí na sklonku jesene doslova zaprášilo. V čase, keď väčšina z nás zbiera šípky, jablká či gaštany, sa na južnom Slovensku darí aj plodinám, ktoré pre to to ročné obdobie nie sú až také typické. Takáto rarita sa podarila pestovateľovi Pavlovi Ábrahámovi (63) z Trnovca nad Váhom, ktorému dozreli v októbri jahody.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ovocie, ktoré si spájame zvyčajne so začiatkom leta, sa nechalo oklamať slniečkom a potešilo tak svojich milovníkov, ktorých neodradila ani cena. „Ponúkali sme ich za 8 eur za kilogram a jahôdky sa predali ani nie za jeden deň. Ani sme si nemysleli, že to bude mať taký úspech. Samozber sme nerobili, lebo by sa mohli poškodiť a bolo ich málo. Ľudia ale v tomto ročnom období privítali niečo také,“ hovorí s úsmevom skúsený pestovateľ.

Jahody pestuje 9 rokov

Pavol sa pestovaniu jahôd začal venovať pred deviatimi rokmi. Trvalo dlho, kým vychytal, aké sadenice sú najlepšie, či aký je najlepší spôsob opatery. „Ale veľmi ma to chytilo, baví ma to. Aj dnes som vstalo už o 3.30 a už som rozmýšľal, čo treba urobiť a ako,“ vyznáva sa s vášňou. Jeho práca je pre neho životným poslaním, robí ju s takou láskou, že to na plodoch vidieť aj cítiť. „Jahody mám na 1,5 hektára, keby bolo teplejšie, tak by boli ešte sladšie. Ale vďaka aj za to a dôležité je, že chutili,“ úprimne dodáva pestovateľ.

Ovocie chutilo aj Sárinke a Lilianke, ktoré sme na poli stretli. Oblečené ako Marušky pripomínali postavy z rozprávky O dvanástich mesiačikoch, v ktorej zlá machocha vyženie nevlastnú dcéru v zime na jahody. „Sú sladučké,“ pochvaľovala si Sárinka (4). „Prišli sme sem ako k mesiačikom,“ dodala Lilianka (7). A hoci nebol treskúci mráz ako v rozprávke, je veľmi zriedkavé, aby jahody dozrievali v tomto období.

O Pavlovom kráľovstve

Poloha: Trnovec nad Váhom

Rozloha poľa: 1,5 hektára

Dĺžka pestovania: 9 rokov

Cena: 8 eur za 1 kg

Odrody: Darselect, Clery, Joly