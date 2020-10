Hrbatého zaskočil suverénny triumf Nadala: To, čo si dovolil na Djokoviča, bola silná káva

Bývalého slovenského tenistu Dominika Hrbatého (42) prekvapil suverénny triumf Rafaela Nadala (34) vo finále Roland Garros.

Dlhoročný daviscupový reprezentant sledoval úvodný zápas Španiela priamo v Paríži a nepočítal s tým, že to dotiahne k 13. titulu. Na zisk trofeje favorizoval Srba Novaka Djokoviča.

"Videl som Rafu v prvom kole a myslel som si, že sa bude v priebehu turnaja trápiť. Kritizoval organizáciu turnaja aj nové lopty. Djokovič si po príchode z Ameriky rýchlo zvykol na antuku a až do semifinálového zápasu s Grékom Stefanosom Tsitsipasom podával výborné výkony. Ťažko povedať, či sa v tomto dueli nejako zasekol, alebo či ho niečo rozladilo. Dostať však od Rafu 'kanára' vo finále, to je silná káva. Nadal sa dokázal vyhecovať, dobre skoncentrovať a postaral sa o prekvapenie," uviedol pre TASR Hrbatý.

Vďaka zisku 20. grandslamového titulu Nadal vyrovnal rekordný zápis Švajčiara Rogera Federera: "Rafa vyhral trinástykrát Roland Garros, čo je niečo neuveriteľné. Je to krásne číslo, ktoré sa v histórii ťažko niekomu podarí dosiahnuť. Môže sa stať, že dve legendy tenisu, ktoré sa roky naháňajú, zostanú v počte grandslamových trofejí na rovnakom čísle. Bolo by to asi férové a spravodlivé. Djokovič ich môže dostihnúť, no ani pre neho nebude ľahké vyhrávať grandslamové turnaje. V tomto roku nevyužil dve šance."