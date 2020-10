Divoký žúr Vladka Weissa s mladým Kmotríkom: So stiahnutými nohavicami pred luxusným hotelom... A to nie je všetko!

Futbalista Slovana Bratislava Vladimír Weiss ml. (30) je na Slovensku známy mnohými kontroverznými výstrelkami. Najnovšie sa predviedol pred luxusným hotelom v Tatrách, kde ho čitateľ Nového Času prichytil v najcitlivejšej pozícii - s nohavicami dole.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Weiss ml. nie je žiadne neviniatko, jeho prešľapy sú veľmi dobre zdokumentované. Pritom iba nedávno, po podpise zmluvy so Slovanom žartoval, že si bude musieť po príchode na Slovensko dávať pozor. „Budem si musieť dávať väčší pozor v piatok večer,” vravel Weiss ml.. Ako reprezentant by mal byť vzorom pre mládež.

Nový Čas oslovil Weissa ml. no do uzávierky sa nevyjadril. Kmotrík ml. nám ale poskytol stanovisko: „Mrzí ma, že niekto má zvrátenú potrebu tajne nakrúcať cudzích ľudí a pošle na zverejnenie video, ktoré je vytrhnuté z kontextu. S Vladovou manželkou a mojou partnerkou sme na spoločnom víkende. Vlado prežíval náročné a ťažké obdobie, a ako jeho blízky kamarát považujem za normálne, že sa kamarátsky objímeme a podporíme sa. Mrzelo ho, že kvôli zdravotným problémom nám nemohol pomôcť v európskych pohároch. Nechýbali preto ani normálne ľudské emócie. Mrzí nás záverečná časť videa, za čo sa v mene Vlada ospravedlňujem.“

Weissove škandály

september 2012

(tréneri Stanislav Griga a Michal Hipp)

Weissa spolu s Hamšíkom, so Stochom a s Guédém potrestal zväz za účasť na diskotéke po kvalifikačnom zápase MS 2014 v Litve zrušením odmien do konca bojov o postup do Brazílie.

január 2015

(tréner Ján Kozák)

Weiss bol spolu s kamarátmi v jednom bratislavskom zariadení rýchleho občerstvenia, kde prišlo k zraneniu speváka Pavla Remiáša. Futbalista mal byť podľa stanoviska podniku agresívny k privolaným policajtom a spôsobiť v reštaurácii materiálne škody.

október 2016

(tréner Ján Kozák)

Weissov mercedes zastavila policajná hliadka v centre Bratislavy. Weiss mal sedieť na mieste vodiča, na kolenách mu sedel ďalší muž. Odmietol skúšku na alkohol. Generálna prokuratúra potvrdila verdikt okresného prokurátora, ktorý rozhodol, že Weiss nešoféroval a trestný čin nespáchal.

október 2018

(tréner Ján Kozák)

Weiss s ďalšími šiestimi reprezentantmi zamieril po prehre s Českom v Lige národov do nočného baru. Zväz ich za to potrestal odňatím odmien počas kvalifikácie ME 2020.

november 2018

(tréner Pavel Hapal)

Weiss počas zápasu Ligy národov v Prahe proti Česku odišiel z lavičky náhradníkov do kabíny. Dôvodom mal byť hnev, že ho tréner Pavel Hapal nepostavil do základnej zostavy a ani v zápase nestriedal, a to ani proti Ukrajine v Trnave a ani v Prahe proti Česku.