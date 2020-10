Peter Sagan soptí na konkurenciu: Nemáte gule na pretekanie!

Otvorená kritika konkurencie. Slovenský cyklistický fenomén Peter Sagan (30) už nemôže viac mlčať.

V cieli ôsmej etapy pretekov Giro d‘Italia poukázal na pasivitu súperov v pelotóne. Podľa neho nikto z nich nemá gule na to, aby s ním pretekal! Peter Sagan o víťazstvo v ôsmej etape vôbec nebojoval a do cieľa prišiel v pelotóne až na 100. mieste. Napriek tomu si však neodpustil otvorenú kritiku. Etapa podľa neho mala dopadnúť úplne inak! „Tvrdo sme s tímom makali, aby sme sa dostali do záverečného šprintu. Naozaj neviem, prečo sa nešpurtovalo, veď etapa bola na to ako stvorená. Asi na to nikto nemá ‚gule‘, aby sa pustili do pretekania. Čo mám na to povedať,“ vylial si Sagan srdce pre taliansku televízu Rai.

Jedným dychom však následne dodal, že napriek tomu na Gire neprestáva bojovať a bude sa snažiť do jeho konca ukoristiť nejaké to etapové víťazstvo. „Čo iné mi zostáva. Skôr či neskôr sa mi to musí podariť, no nie?“ dodal Sagan. Športový riaditeľ BORA-hansgrohe Ján Valach tiež poukázal na pasivitu konkurenčných tímov. „Nikto neprevzal iniciatívu, tak sme aj my šetrili sily,“ zhodnotil.

Výsledky

9. etapa (San Salvo - Roccaraso, 207 km):

1. Guerreiro (Port./Pro Cycling) 5:41:20 hod., 2. Castroviejo (Šp./Ineos) + 8s., 3. Bjerg (Dán./Emirates) + 58 s.

Poradie po 9. etape: 1. Almeida (Port./DQS) 35:35:50 hod.

Bod. súťaž: 1. Demare (Fr./FDJ) 163 b., 2. SAGAN (SR/BORA) 110.