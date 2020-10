NASA testuje nové obleky pod vodou: Prvá žena na Mesiaci bude mať tento skafander

Nové skafandre skúšajú pod vodou! NASA testuje nové vesmírne obleky, ktoré budú mať na sebe prvá žena a ďalší muž na Mesiaci.

Sú ľahšie a človek by sa v nich mal svižnejšie hýbať. Sú bezpečnejšie, majú lepšie komunikačné zariadenie a lepšie sa prispôsobia jednotlivým nositeľom. Cieľom skúšky je posúdiť manévrovateľnosť oblekov. Astronauti vo vode skúšajú, aké je to dvihnúť vzorku horniny, či zastrčiť do Mesiaca vlajku. A to všetko pod vodou. Vesmírna agentúra USA totiž predstavuje svoj nový projekt Artemis, sestru projektu Apollo, ktorá by mala do roku 2024 dopraviť na mesačný povrch ďalších ľudí. Tak už vieme, v čom bude stáť na Mesiaci prvá žena!