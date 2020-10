Exminister Jirko Malchárek sa tretí raz oženil: Svadba počas korony, pozrite na netradičnú nevestu!

Bývalý minister Jirko Malchárek (54) sa počas víkendu tretíkrát oženil. Jeho vyvolenou sa stala Nina (28), ktorá sa profesionálne venovala modelingu a v súčasnosti pôsobí s manželom v rodinnej firme.

Ich sobáš nezastavili ani koronaopatrenia, vďaka ktorým musel bývalý politik odložiť svadobnú hostinu o pár mesiacov neskôr. Na konci augusta sa v rezorte v Lozorne pri Bratislave ženil Malchárkov syn Christian, ktorý si bral svoju priateľku Michaelu. Len niečo viac ako mesiac po tom skončil ženatý aj jeho otec Jirko Malchárek. Zobrali sa v piatok na úrade v bratislavskom Novom Meste v Konskej železnici.

„Teraz to bolo, ako všetko, poznačené koronaopatreniami. Plánujeme aj tradičnú svadbu. V rámci koronaopatrení sme sa rozhodli urobiť to na dve etapy. Potom uvidíme, kedy sa čo uvoľní, či to bude december alebo až jar či leto. Našu svadbu na úrade vnímame ako takú formálne-právnu etapu a potom sa môžeme venovať aj svadobnej hostine, našim priateľom a širšej rodine,“ povedal šťastný novoženáč. Po sobáši mali aj menšie posedenie v reštaurácii.

„Teraz sme to oslávili v najužšom kruhu rodiny, rodičia, syn a jeho manželka, brat. Takto sme sa spontánne rozhodli a sme šťastní,“ dodal Malchárek. To, ako dlho boli spolu s Ninou spolu, nechcel konkretizovať. „Nechceme to veľmi rozoberať, či to je dlho či krátko, ale žijeme spolu už dlhšie. Tak najako plynul čas a v jednom momente sme sa rozhodli, že prišiel čas sa vziať,“ uzavrel. Exminister sa rozviedol s bývalou manželkou, lekárkou Sofiou, ešte v roku 2018 po asi desaťročnom manželstve. K dôvodom rozchodu sa v minulosti vyjadrovať nechcel.