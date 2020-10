Veľký deň pre Hamiltona: Na Nürburgringu vyrovnal Schumacherov rekord!

Brit Lewis Hamilton (35) zvíťazil na nedeľňajšej Veľkej cene Eifelu, čím dosiahol svoje 91. víťazstvo v seriáli majstrovstiev sveta F1.

V počte triumfov sa vyrovnal rekordnému Nemcovi Michaelovi Schumacherovi. Na druhom mieste finišoval Holanďan Max Verstappen na Red Bulle, tretí skončil Austrálčan Daniel Ricciardo na Renaulte, pre ktorého to bolo prvé pódiové umiestnenie v sezóne.Na jedenástom podujatí sezónya zvýšil svoj náskok na čele celkového poradia MS. Víťaz kvalifikácie, Fín Valtteri, keď v 18. kole odstúpil pre technický problém. Pre Fína Kimiho Räikkönena z tímu Alfa Romeo to boli 323. preteky F1 v kariére, čím vytvoril nový rekord a osamostatnil sa od Brazílčana Rubensa Barrichella.

Preteky F1 sa na nemecký okruh Nürburgring vrátili po siedmich rokoch a v štartovom poli sa tretíkrát v sezóne predstavil aj Nemec Nico Hülkenberg. Ten v monoposte Racing Pointu nahradil Kanaďana Lancea Strolla, ktorý mal zdravotné problémy.

Štart nepriniesol zásadné zmeny v poradí a Bottas si pred rýchlym Hamiltonom udržal prvú priečku. V 13. kole sa na prvé miesto dostal Hamilton, keď predstihol svojho tímového kolegu. Fín išiel krátko nato do boxov pre nové pneumatiky, no už v 18. kole sa pre neho preteky skončili, keď ho zradila napájacia jednotka. Preteky nedokončil ani Albon, ktorý rozbil predný spojler Kvjata, dostal 5-sekundovú penalizáciu a po odchode do boxov sa už nevrátil.

Hamilton sa s presvedčivým náskokom držal na prvej priečke a za druhým Verstappenom bola dlhodobo priepastná medzera. V 45. kole sa preteky skončili pre Norrisa, ktorý mal technický problém a následnú prítomnosť bezpečnostného vozidla využili mnohí pretekári na prezutie.Poradie na pódiových priečkach sa už do konca pretekov nezmenilo, Hamilton si bez problémov postrážil prvé miesto.

Aj na Nürburgringu, rovnako ako na predchádzajúcej VC Ruska, m. Do konca ročníka zostáva ešte šesť podujatí, seriál F1 bude pokračovať ďalšími pretekmi v nedeľu 25. októbra, keď je na programe Veľká cena Portugalska.

Hlasy (zdroj: Sport2 TV):

Lewis Hamilton, 1. miesto: "Nebolo to ľahké, Red Bully boli rýchle. Mal som dobrý štart, po ktorom sa Valtteri objavil v slepom mieste. Pamätám si, ako som v detstve sledoval Schumacherove úspechy a obdivoval som ho. Je skvelý pocit vyrovnať sa takému velikánovi."

Max Verstappen, 2. miesto: "Myslím si, že s druhým miestom môžeme byť spokojní."

Daniel Ricciardo, 3. miesto: "Som veľmi šťastný. Na toto moje ďalšie pódióvé umiestnenie som čakal dlho, pripadalo mi to ako celá večnosť. Ale o to viac sa z neho teším."



VC Eifelu F1 (60 kôl, 1 kolo: 5,148 km, spolu: 308,6 km):

1. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) 1:35:49,641 hod, 2. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +4,470 s, 3. Daniel Ricciardo (Aus./Renault) +14,613, 4. Sergio Perez (Mex./Racing Point) +16,070, 5. Carlos Sainz (Šp./McLaren) +21,905, 6. Pierre Gasly (Fr./AlphaTauri) +22,766, 7. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +30,814, 8. Nico Hülkenberg (Nem./Racing Point) +32,596, 9. Romain Grosjean (Fr./Haas) +39,081, 10. Antonio Giovinazzi (Tal./Alfa Romeo) +40,035, 11. Sebastian Vettel (Nem./Ferrari) +40,810, 12. Kimi Räikkönen (Fín./Alfa Romeo) +41,476, 13. Kevin Magnussen (Dán./Haas) +49,585, 14. Nicholas Latifi (Kan./Williams) +54,449, 15. Daniil Kvjat (Rus./AlphaTauri) +55,588

nedokončili: George Russell (V. Brit./Williams), Valtteri Bottas (Fín./Mercedes), Esteban Ocon (Fr./Renault), Alexander Albon (V. Brit./Red Bull), Lando Norris (V. Brit./McLaren)



Celkové poradie: 1. Hamilton 230 bodov, 2. Bottas 161, 3. Verstappen 147, 4. Ricciardo 78, 5. Perez 68, 6. Norris 65, 7. Albon 64, 8. Leclerc 63, 9. Stroll 57, 10. Gasly 53, 11. Sainz 51, 12. Ocon 36, 13. Vettel 17, 14. Kvjat 14, 15. Hülkenberg 10, 16. Giovinazzi 3, 17. Räikkönen 2, 18. Grosjean 2, 19. Magnussen 1, 20. Latifi 0, 21. Russell 0



Pohár konštruktérov: 1. Mercedes 391 bodov, 2. Red Bull Racing Honda 211, 3. Racing Point BWT Mercedes 120, 4. McLaren Renault 116, 5. Renault 114, 6. Ferrari 80, 7. Alphatauri Honda 67, 8. Alfa Romeo Racing Ferrari 5, 9. Haas Ferrari 3, 10. Williams Mercedes 0



Najviac víťazstiev v F1:

91 Michael Schumacher (Nem.)

91 Lewis Hamilton (V. Brit.)

53 Sebastian Vettel (Nem.)

51 Alain Prost (Fr.)

41 Ayrton Senna (Braz.)

32 Fernando Alonso (Šp.)

31 Nigel Mansell (V. Brit.)

27 Jackie Stewart (V. Brit.)

25 Jim Clark (V. Brit.)

25 Niki Lauda (Rak.)

24 Juan Manuel Fangio (Arg.)

23 Nelson Piquet (Braz.)

23 Nico Rosberg (Nem.)