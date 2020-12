Diana Mórová odhalila tajomstvá svojho vzhľadu: Ešte nechcem vyzerať ako teta

„Keď si oblečiem pekné šaty, cítim sa ako bohyňa,“ priznáva herecká diva Diana Mórová (50), ktorá má ukážkovú postavu a stále vyzerá neuveriteľne sexi.

My sme nahliadli do jej šatníka a zistili sme, že v súkromí najradšej nosí rifle a pohodlné oblečenie. Naopak, do spoločnosti s obľubou volí vyzývavé šaty s veľkým výstrihom.

„Vždy si tak sama pre seba hovorím, že ešte nechcem vyzerať ako teta,“ hovorí herečka, ktorá rozhodne na svoj vek nevyzerá. Je to určite systematickou starostlivosťou o vlastný zovňajšok, ale aj výberom mladist­vejšieho štýlu oblečenia, tak ako v prípade ľahučkej pletenej vesty a voľných roztrhaných riflí bielej farby, na ktoré by mnohé zrelšie dámy možno nemali odvahu. Diane ale neuveriteľne seknú.

„Keď si oblečiem pekné šaty a môžem v nich ísť pokojne do spoločnosti, vtedy sa cítim ako bohyňa,“ povedala nedávno a my musíme iba súhlasiť. Určite sa tak cítila aj v týchto vyzývavých ružových šatách, v ktorých vyzerala pekelne sexi. Dokonale padli na jej štíhlu figúru a napriek tomu, že mali veľký výstrih, nepôsobili vôbec vulgárne.

„Asi ako každá žena mám rada módu, rada sa na ňu pozerám, kupujem si časopisy o móde. Neriadim sa však len tým, čo je momentálne in. Vyberám si podľa toho, čo mi svedčí.“ Diane svedčí najmä typicky ženský štýl oblečenia, v ktorom vynikne jej skvelá postava. Mini s vysokými čižmami sú preto tou najlepšou voľbou.

Hereckej dive podľa nášho názoru najviac pristanú šaty. V kvetinovom vzore navyše pôsobí veľmi étericky. „Medzi moje najobľúbenejšie šaty patria tie od návrhárky Liběny Rochovej. Sú to také šperky v mojom šatníku.“

„Priznám sa, že najčastejšie nosím džínsy.“ Práve rifle sú odevom, ktorý by nemal chýbať v šatníku žiadnej žene, je to jednoducho nesmrteľný kúsok. Ak sa správne skombinujú, sú vhodné takmer na každú príležitosť. Diana si k nim obliekla značkovú mikinu a čižmy pod kolená.

Rockerský štýl je stále v kurze a Diana to dobre vie. Ukážkové nohy preto odela do úzkych kožených nohavíc a doplnila ich o pohodlné bagandže. K tomu už len dobre padnúce tričko a teplejší predĺžený pletený sveter a hor sa na jesennú prechádzku.

„Je dôležité, ako sa žena oblieka, musí sa v tom dobre cítiť, keď sa uvidí v zrkadle.“ Možno si povedala práve túto vetu, keď si obliekla overal z jemného materiálu a bola v ňom neprehliadnuteľná. Vkusne k nemu skombinovala topánky s korá­likmi, ktoré plnili úlohu šperku.

Na plesy Diana vždy volí dychberúce modely šiat najmä s veľkými výstrihmi. „Mám pocit, že ako ženy sme zabudli nosiť výstrihy, líčiť sa... Kedysi boli ženy upravené stále. Keď si potom dáme na seba občas takéto šaty, chlapi sú z toho hotoví a hneď nás chcú ochraňovať, inak sa k nám správajú.“