Divoký žúr na chate Čaputovej: Rozčúlení susedia a nočný zásah polície!

Divoký žúr sa vymkol spod kontroly! Na párty, ktorá sa mala konať v chate dcéry prezidentky Zuzany Čaputovej, musela zasahovať polícia.

Mužov zákona povolal podľa informácií TV JOJ v stredu večer nespokojný sused chaty v Pezinskom okrese, ktorý sa posťažoval na neoficiálne žúrovanie uprostred noci. "Na neoficiálnej párty zasahovali dokonca aj policajti, ktorí však svoj výjazd spočiatku zatajovali. Zarážajúce na celom incidente je, že sa odohral práve v čase, keď všetky autority vyzývajú na obozretnosť v súvislosti s pandémiou koronavírusu," uvádza jojka.

Do diaľky sa mala ozývať hlasná hudba a výkriky ľudí. Chata, ktorá patrí prezidentke, nie je na samote a na okolí sa nachádza viacero obyvateľov, ktorí tam bývajú už trvalo. Podľa suseda Karola, ktorý informoval televíziu, sa v osudný večer konala svetelná šou a hlasná hudba prakticky suplovala diskotéku. Odhadom sa párty malo zúčastniť od 10 do 15 ľudí. Sused najskôr vyčkal do 22. hodiny, no keď hluk neustával, rozhodol sa konať a zavolať políciu.

Podľa televízie prezidentka Čaputová priznáva, že chata je jej, no na nočnej zábave nebola. V súčasnosti sa o ňu má starať jej staršia dcéra, tá ju prenajíma. "Chata je vlastnícky moja, v mojom spoluvlastníctve. Prenajali sme ju staršej dcére, ktorá ju prevádzkuje ako ubytovacie zariadenie, ako samostatný subjekt. Viem, že návštevníci tam večer boli hluční, to je všetko, čo o tom viem," uviedla prezidentka pre TV JOJ, ktorej sa podarilo spojiť aj s jej dcérou. Tá uviedla, že sa snaží vyberať tichých hostí, no nepodarí sa to vždy. Za nočný incident sa všetkým ospravedlnila.