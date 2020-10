Miloš Zeman je proti lockdownu, radšej by pokutoval ľudí za nenosenie ochranných rúšok

Prezident Miloš Zeman by dôsledne pokutoval ľudí, ktorí nenosia rúška. Udelil by im pokutu 2000 až 3000 korún.

Povedal to dnes servera Blesk.cz. Prezident zopakoval, že si České republika nemôže dovoliť ďalšie uzavretie ekonomiky. Je preto proti tzv. lockdownu, ktorý by ekonomiku ohrozil. Zeman očakáva, že zavedené opatrenia v podobe tzv. bbmedzenia voľnočasových aktivít sa zo 14 dní pretiahnu minimálne na mesiac.

Zeman povedal, že plne podporuje opatrenia, ktoré zaviedol minister zdravotníctva Roman Prymula (za ANO) v podobe obmedzenia voľnočasových aktivít. "Som proti lockdownu, ktorý by ohrozil ekonomiku, pretože sa domnievam, že Česká republika si už druhý Lockdown nemôže dovoliť," povedal Zeman. Uzatvorenie ekonomiky druhýkrát by podľa neho malo podobné sociálne dôsledky ako vírus. Pri ďalšom dlhu by sa podľa neho Českej republike zhoršil rating a úvery by sa tak predražili. Zavádzanie protikoronavirusových opatrení a príslušnú štátnu pomoc si podľa neho Česko môže dovoliť ešte rok, maximálne dva. Úvahy o celkovej uzávere ale považuje za nebezpečné a škodlivé pre českú ekonomiku.

Prezident ocenil prístup Bavorska, ktoré pokutuje nenosenie rúšok. "Ja by som sa prihováral za dôsledné pokutovanie, nielen napomenutie všetkých, ktorí rúška nenosia, hoci sa nosiť majú," povedal. Pokuta by podľa neho mala byť vo výške asi 2000 až 3000 korún.

Zeman povedal, že žasne nad tým, ako koronavírus v mnohých krajinách akceleruje. Poznamenal, že sebakriticky je nutné povedať, že sa Česká republika, rovnako ako Izrael, ocitli na chvoste rebríčka, aj keď predtým boli prospechoví.

Zeman na otázku, či by mal za rozšírenie epidémie prevziať zodpovednosť premiér Andrej Babiš (ANO), povedal, že ju predseda vlády prijal tým, že vymenil ministra zdravotníctva. Bývalého ministra Adama Vojtecha (za ANO) nepovažuje za zlého ministra zdravotníctva, nebol ale "ministrom kovidu". "Bol to minister pre dobré počasie. Musel nastúpiť mäsiar," povedal. Za mäsiara "v dobrom slova zmysle" považuje Prymulu. Nový minister zdravotníctva sa podľa neho s "ničím nepára", a keď je nejaké nebezpečenstvo, tak proti tomu hneď zasiahne.

Zeman na koronavírus doteraz testovaný nebol. Počká si, až sa testy budú robiť zo slín, pretože odbery z nosohltana nie sú príjemné. Z blízkych spolupracovníkov podľa neho nikto koronavírus nemal.