Matovič sa počas zasadnutia krízového štábu pustil do politikov: V pohode si odídu na obedík, a potom TOTO!

Slováci o niekoľko hodín spoznajú nové opatrenia pod taktovkou Pandemickej komisie a Ústredného krízového štábu. O dôležitých zmenách stihli počas zasadnutia informovať viacerí ministri.

Reakcie na navrhované opatrenia nenechal tak ani premiér Igor Matovič, ktorý sa zostra pustil nielen do samotnej prítomnosti ľudí na rokovaní. "Sú ľudia, ktorí sa aj v mimoriadne ťažkej situácii nevedia správať ako zodpovední politici. A veľmi ma to mrzí. Hoci majú povinnosť byť na Ústrednom krízovom štábe, prídu tam na chvíľu, nevypočujú si argumenty... v pohode si odídu na obedík, hoci koniec zasadnutia najdôležitejšieho krízového štábu je v nedohľadne... a idú sa opäť hrať na pekných ako počas prvej vlny. To naozaj v čase, kedy ide o záchranu stoviek životov a ochranu tisícok ľudí pred celoživotnými následkami Covid-19 sa musíme hrajuškať na svoje percentíčka?" napísal na sociálnych sieťach Matovič.

"To naozaj si nedokážeme uvedomiť, že útoky na ľudí z Pandemickej komisie a Ústredného krízového štábu (ešte počas jeho zasadnutia) výrazne znižujú šancu, že ľudia budú následne ochranné opatrenia dodržiavať? To naozaj si neuvedomujeme, že na to ľudia doplatia životmi? To naozaj nám zdravie a život cudzieho človeka nestojí za dočasné obmedzenie našej osobnej slobody? Mne teda za to tie životy stoja a správanie sa nášho koaličného partnera v takto vážnej chvíli považujem za mimoriadne nezodpovedné a mimoriadne neľudské. A je mi to mimoriadne ľúto," dodal premiér.