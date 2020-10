Tak toto zabolelo! Princ William bol v minulosti na Kate riadne tvrdý: Ako jej to mohol spraviť?

Princ William randil s Kate Middletonovou od roku 2003. V apríli 2007 dospel budúci britský kráľ k pocitu, že neurodzená Kate nie je tá pravá a on sa potrebuje ešte hľadať.

Preto sa s ňou rozišiel. Kopačky pritom jeho budúca manželka dostala po telefóne, a to uprostred pracovného dňa.

Tvrdí to Robert Lacey vo svojej knihe Battle of the Brothers (Vojna bratov). Dvadsaťpäťročný William vraj zneistel, že chce stráviť zvyšok života práve s Kate a na niekoľko mesiacov sa s ňou rozišiel. Jedenásteho apríla 2007 jej okolo poludnia zavolal.

"Kate sa ospravedlnila z pracovného mítingu v Jigsaw, obchodného domu, pre ktorý začala čerstvo pracovať, tvrdila, že má hovor od Williama a odišla do miestnosti, kde ju nikto nemohol počuť. Zavrela dvere a bola tam viac ako hodinu. Keď vyšla von, bola nezadaná," tvrdí Lacey.

William si to síce po pár mesiacoch rozmyslel a Kate ho vzala späť, ale aj tak mu to vraj dlho pripomínala. "Tak nejako sme sa obaja hľadali ako tak a boli sme odlišného charakteru a tak, bolo to veľké snaženie nájsť vlastnú cestu a jednoducho sme dozrievali," koktal William v roku 2010, keď prvýkrát o rozchode otvorene hovoril s novinármi.

"V tú chvíľu som z toho nemala vôbec radosť, ale vlastne ma to veľmi posilnilo," dodala Kate. Svadbu mali 29. apríla 2011. A za deväť rokov manželstva stihli splodiť tri deti - George, Charlotte a Louise.