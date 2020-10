Netradičný domáci miláčik: Muž prišiel na policajnú stanicu s hrozivým zvieraťom v taške

Policajtov vo Vologdskej oblasti na severozápade Ruska šokoval miestny obyvateľ, ktorý zašiel na strážnicu požiadať o povolenie odcestovať do letoviska Soči.

"Kamarátovi je tu zima," odvetil na policajtovu otázku, prečo chce ísť na pobrežie Čierneho mora, a otvoril tašku, z ktorej vyliezol živý krokodíl. Zaujal tým nielen policajtov, ale aj vládny denník Rossijskaja gazeta, ktorý o príhode z dedinskej strážnice informoval.

Majiteľ krokodíla potreboval k ceste zvláštne povolenie , pretože bol nedávno na podmienku prepustený z väzenia, a tak je pod policajným dohľadom. Do Vologdy, ktorá leží asi 500 kilometrov severne od Moskvy, už prišli zimné mrazy, zatiaľ čo Soči je známe subtropickým podnebím.

Namiesto vytúženého povolenia nasledoval výsluch, z ktorého vysvitlo, že krokodíla menom Gosa (zdrobnenina od Georgij) si dotyčný kúpil ako domáceho maznáčika, hoci žiadnu domácnosť ani stále bydlisko nemá. "Policajti povolenie na cestu nevydali a zabavili zviera, dosahujúce viac ako metrovej dĺžky," konštatoval denník s tým, že ruské zákony nedovoľujú domáci chov podobných maznáčikov. A to ani bezdomovcom.

V súčasnosti policajti pátrajú po veterinárovi, ktorého by prehovorili krokodíla vyšetriť, aby ho mohli zo strážnice vyexpedovať do strediska pri Moskve. To súhlasilo, že sa plaza ujme pod podmienkou, že Gosau bude úplne zdravý.