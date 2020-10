Hapal vyšiel s pravdou von: Ako prebiehala oslava po výhre?

Valí sa to na nich z každej strany! Slovenskí futbaloví reprezentanti absolvovali pred odletom na zápas Ligy národov do Škótska ďalšie povinné testovanie na COVID-19.

Po Milanovi Škriniarovi (25) bol pozitívny už aj druhý hráč, stredopoliar Jaroslav Mihalík (26). Navyše, vírusom sa nakazil aj nemenovaný člen realizačného tímu. Obaja išli okamžite do izolácie.

Výsledok testovania na prítomnosť koronavírusu bol pozitívny v prípade ďalšieho slovenského reprezentanta Jaroslava Mihalíka a člena realizačného tímu. Hráč aj člen realizačného tímu po absolvovaní testu opustili hotel a sú v individuálnej izolácii. Mimo hotela je v izolácii aj Milan Škriniar. Ani jeden z nich nemá žiadne príznaky, cítia sa dobre a v najbližších dňoch absolvujú ďalší test.

Mužstvo odletelo podľa protokolu UEFA Return to play do Škótska, keďže všetci ostatní členovia realizačného tímu i hráči boli negatívni. Už dnes o 20.45 nastúpia v Glasgowe na zápas Ligy národov proti domácemu tímu. Tréner slovenských Sokolov Pavel Hapal má napriek zraneniam a korone dostatočne široký káder.

Oslavovalo sa

Reprezentanti po prílete do Škótska navyše oslavovali aj postup do novembrového finále baráže ME na pôde Severného Írska. Samozrejme, v rozumnej miere. Hapal im to doprial so zdvihnutým ukazovákom: „Veľmi sa neoslavovalo. Aj Marek Hamšík to sám povedal, chalani prišli do hotela a dali si jedno pivko, to mi absolútne neprekážalo. Chlapci nie sú hlúpi, vedia, o čo ide a že museli v prvom rade dobre zregenerovať. Oni sú profíci,“ uviedol Hapal, ktorý dnes nemá v pláne vo veľkej miere experimentovať, ambíciou bude dosiahnuť čo najlepší výsledok.

„Budeme chcieť hrať naplno. To sme chceli aj počas predchádzajúceho zrazu. Žiaľ, motory nám nešli, ako by sme si predstavovali. Nevýhoda je cestovanie, ale sme radi, že aj oni postúpili na pokutové kopy a boli tiež na ihrisku 120 minút. My máme dostatočne veľký počet hráčov, takže určite priestor dostanú aj niektorí ďalší,“ dodal Hapal.