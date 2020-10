Tomáš Deák ide bojovať do Ruska: Jeho kouč dúfa v ďalší opasok

Šampión Fight Nights Global mení pôsobisko. Tomáš Deák (29) bude pôsobiť v Rusku, kde dosiahol doposiaľ najväčší úspech vo svojej kariére.

Česko-slovenská jednotka v bantamovej hmotnostnej kategórii si našla nové pôsobisko. Deák sa pokúsi vybojovať titul v ďalšej ruskej organizácii - Absolute Championship Akhmat, teda v niekdajšom ACB. Jeho príchod potvrdil tréner Škondrič.

„Tomáš je pripravený ísť po ďalšej ceste, na konci ktorej bude, dúfam, opasok v ACA,“ povedal Deákov kouč. Dodal, že fanúšikovia sa už čoskoro môžu tešiť na potvrdenie Deákovho debutu v ACA aj s konkrétnym dátumom zápasu. Na to sa Tomáš veľmi teší. „Som extrémne šťastný, že mám konečne ďalší zápas. Stále na sebe makám, aby som mohol zápasiť. Samozrejme sa teším, že idem do krajiny, kde som dosiahol zatiaľ moje najväčšie úspechy,“ prezradil spokojný šampión.

Deák berie návrat do Ruska ako znamenie a osud, že ho to tam znovu zavialo, aby dosiahol ešte väčší úspech. „Mojím cieľom je v prvom rade vyhrať tento zápas, ktorý mi dali a potom budem riešiť, čo príde. Nikdy nepredbieham skôr, než nevyhrám ten daný zápas,“ uviedol Tomáš s tým, že jeho najväčším cieľom a vrcholom je titul. „Chcem vyhrať a dať si opasok do vitrínky, čomu teraz aj podriadim celý môj život,“ zakončil presvedčivo zápasník.