O finále na Roland Garros sa postará svetová špička: Kráľ antuky Nadal proti rivalovi Djokovičovi

Finále mužskej dvojhry na grandslamovom tenisovom turnaji Roland Garros na parížskej antuke obstarajú dvaja najväčší favoriti.

Najvyššie nasadený Djokovič sa v semifinále natrápil s Grékom Stefanosom Tsitsipasom a zvíťazil až po päťsetovej dráme 6:3, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1, kým turnajová dvojka Nadal bez väčších problémov vyradil Diega Schwartzmana 6:3, 6:3, 7:6 (0). Finále je na programe v nedeľu o 15.00 h.

Novak Djokovič pritom tiež mieril za hladkým triumfom. Viedol 2:0 na sety a v treťom mal za stavu 5:4 výhodu pri vlastnom podaní. Mečbal však nepremenil a napokon musel duel ratovať až v piatom sete. "Nemal som radosť z toho, ako som zahral koncovky tretieho a štvrtého setu. Potešilo ma však, ako som si udržal mentálnu vyrovnanosť počas celého stretnutia. Cítil som, že aj keď som prehral tretí a štvrtý set, stále som lepším hráčom," priznal Srb po úspešnom súboji a cituje ho web iDnes.cz. "A na konci súperovi došla šťava. Vtedy som nastúpil, využil svoje príležitosti a dokončil duel skvelým spôsobom," dodal.



V nedeľu však na Djokoviča čaká ešte ťažší súper. Nadalovi parížska antuka vždy svedčala, veď na nej získal dvanásť titulov a Srb iba jeden. Na Roland Garros 2020 sa uskutoční už 56. vzájomným zápas týchto tenisových velikánov.Tiež to dodáva motiváciu ísť na kurt a hrať to najlepšie. Obaja vieme, že keď chceme uspieť, musíme predviesť to najlepšie," zdôraznil Djokovič.

S Nadalom má Srb pozitívnu bilanciu 29:26, no na antuke vyhral iba jediný zo siedmich vzájomných stretnutí. "Na tomto kurte som prehral väčšinu zápasov, ale tiež som jeden vyhral, bolo to vo štvrťfinále v roku 2015. To je duel, na ktorý sa pozriem a pokúsim sa vziať si z neho pozitíva, ktoré proti nemu môžem použiť," doplnil pre súbojom proti Nadalovi rodák zo srbského Belehradu.



Rafaelovi Nadalovi v nedeľu pôjde o jubilejný 20. grandslamový titul, jeho ziskom by sa dotiahol na Švajčiara Rogera Federera. Novak Djokovič má týchto úspechov trochu menej, v prípade úspechu ich bude mať na svojom konte 18.V takej situácii som však už bol a zvládol som ju. Viem, ako sa potrebujem pripraviť a čo musím spraviť," dodal podľa iDnes.cz.