Veterán Lundqvist mení po 15 sezónach pôsobisko: V novom klube aj so Slovákmi

Švédsky hokejový brankár Henrik Lundqvist (38) bude v profiligovej kariére pokračovať vo Washingtone.

Po tom, čo ho vedenie New Yorku Rangers vyplatilo zo zmluvy, sa 38-ročný veterán ako neobmedzený voľný hráč dohodol s Capitals na ročnom kontrakte. Informoval o tom oficiálny web NHL.

Lundqvist zarobí v ročníku 2020/2021 1,5 milióna dolárov. Spolu s tromi miliónmi, ktoré po vykúpení obdrží od Rangers, tak bude v nadchádzajúcej sezóne poberať 4,5 milióna USD, teda rovnakú sumu, akú by dostal od "jazdcov" nebyť vyplatenia.

"Kráľ Henrik" odohral celú svoju profiligovú kariéru v drese Rangers. Do newyorského tímu prišiel v sezóne 2005/2006 a v roku 2014 ho priviedol do finále Stanleyho pohára. V roku 2012 mu udelili Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára súťaže, v All-Star exhibícii sa predstavil päťkrát. Dokopy odchytal za Rangers počas 15 sezón 887 duelov v základnej časti, pričom dosiahol úspešnosť zásahov 91,8 percenta a priemer 2,43 inkasovaného gólu na zápas. V play off pridal 130 štartov. So švédskou reprezentáciou vybojoval olympijské zlato v Turíne 2006.

Lundqvist vytvorí v hlavnom meste USA brankársku dvojicu s talentovaným Rusom Iľjom Samsonovom. Vo Washingtone pôsobia aj dvaja slovenskí hokejisti - obranca Martin Fehérváry a útočník Richard Pánik.