Obhajoba prepusteného starostu Rudolfa Kusého: Zamietnutia stavieb boli zákonné!

Starostovi Kusému odľahlo! Napriek tomu, že novomestského starostu Rudolfa Kusého (44) obvinili z dvoch prečinov a dvoch zločinov zneužívania právomoci verejného činiteľa, nebudú ho stíhať väzobne.

V piatok o tom rozhodol senát Krajského súdu v Bratislave v odvolacom konaní. Zamietol odvolanie prokurátorky a plne sa stotožnil s obhajobou. Kusý sa cíti nevinný, no developeri majú svoj názor. V piatok sa v odvolacom konaní rozhodovalo o väzbe starostu Nového Mesta Rudolfa Kusého. To vyšlo v prospech obvineného, a tak bude stíhaný na slobode. Hlavným dôvodom rozhodnutia o nevzatí do väzby bolo nesplnenie materiálnej stránky dôvodov väzby.

Starostu zadržala bratislavská kriminálka minulý štvrtok cestou do úradu! Za mrežami strávil tri noci. „Cítim sa nevinný. Mám za to, že všetky zamietnutia stavieb mnou podpísané mali svoj dôvod a zákonitosť. Pri tej najväčšej stavbe som sa omeškal 11 dní,“ zdôraznil Kusý. Podľa hovorcu bratislavského Nového Mesta Mareka Tettingera sa dôvod zadržania mal týkať troch developerských projektov.

„V prvom prípade ide podľa neho o polyfunkčný komplex medzi Račianskou a Kukučínovou ulicou. Ďalšie dva projekty sa majú týkať Jaskového radu a Vlárskej ulice,“ prezradil Tettinger s tým, že podľa miestneho úradu nie sú v súlade s územným plánom mesta. Starosta vidí súvis zadržiania s dvoma zamietnutými 19-poschodovými vežiakmi biznismena Juraja Širokého.

Lenže samotný podnikateľ má iný názor. „To nie je pravda. Ide len o jeden projekt a nie tri,“ oponuje Juraj Široký s tým, že v projekte Fénix na Račianskej figuruje ako menšinový vlastník a väčšie slovo má firma Wigro Trade Center (WTC), ktorá je investorom a rozhoduje samostatne.

Problém s územným plánom?

Pre Nový Čas sa vyjadrilo predstavenstvo tejto firmy. „Vo viacerých médiách sa objavujú vyjadrenia starostu Nového Mesta Rudolfa Kusého, ktoré sú zavádzajúce, respektíve sú to vedomé klamstvá,“ uviedlo predstavenstvo WTC s tým, že zdôvodnenie starostu o zamietnutí výstavby preto, lebo nezapadajú do územného plánu, nie je najšťastnejšie, keďže neďaleko stoja iné veže.

„Ide o 18- a 13-poschodové budovy. Len 100 metrov vzdušnou čiarou stoja dve podstatne vyššie budovy, 22-poschodová Kukurica a 26-poschodový Manhattan,“ dodalo WTC. K situácii sa vyjadril aj konateľ ďalšej dotknutej firmy Jaskáč, s r. o. Peter Šechny z projektu na Jaskovom rade.

Šechny uviedol, že hlavným argumentom Kusého bolo, že dané projekty nie sú v súlade s územným plánom, a preto odmietol vydať povolenia. „Z dokumentov je zrejmé, že starosta Kusý informoval médiá nepravdivo,“ uviedol Šechny s tým, že MČ Nové Mesto vydala 23. januára 2017 stanovisko, v ktorom potvrdzuje súlad projektu na Jaskového rade s územným plánom mesta Bratislavy, dokument podpísal sám Kusý.