Maturanti z najvyššie položenej školy na Slovensku sa vynašli: Originálna stužková!

Zhoršujúca sa situácia v súvislosti s koronavírusom zmarila plány aj maturantom.

Študenti najvyššie položenej strednej školy na Slovensku v Hornom Smokovci svoju stužkovú, ktorú mali mať 3. októbra, museli zrušiť. Vymysleli však niečo, čo im môžu ostatní maturanti len závidieť. Stužky si slávnostne pripli na Skalnatom plese vo výške 1 751 m n. m. Maturantom na Strednej hotelovej škole v Hornom Smokovci zrušili stužkovú týždeň pred jej uskutočnením. Vyhútali však náhradnú ceremóniu, na ktorú do smrti nezabudnú. Uskutočnila sa včera pod majestátnym Lomnickým štítom.

„Bol to taký spontánny nápad s rýchlou realizáciou. Všetci s tým súhlasili, triedna a aj riaditeľ školy. Celé sme to spojili s odbornou exkurziou,“ povedala pre Nový Čas predsedníčka triedy Katka Keriová (19), ktorá svojich spolužiakov predstavila vo veršoch. Slzy na krajíčku mala najmä triedna Darina Jatiová (58), ktorá študentom pripínala zelené maturitné stužky.

„Je to mimoriadna trieda. Za moju 40-ročnú prax som nezažila to, čo s nimi za 5 rokov. Ich cechovačka, teda prijímanie do cechu študentského, bola v Ľadovom dóme na Hrebienku. Boli to vtedy ešte skoro deti, ktoré bolo treba viesť. Dnes sú to hotové osobnosti, z ktorých budú mať ich budúci zamestnávatelia určite radosť,“ myslí si pedagogička s dlhoročnými skúsenosťami.

Vyvetrali šaty i obleky

Dievčatá v krásnych róbach a chlapci v oblekoch pútali pozornosť návštevníkov Tatier. Na ich tvarách, samozrejme, nechýbali rúška. „Bola to dilema, či sem prídeme v turistickom alebo v slávnostnom oblečení. Zvolili sme kompromis. Prišli sme v turistickom a tu sme sa prezliekli,“ prezradila maturantka Kristína Jeleňová (19) s tým, že šaty pripravené na stužkovú by bola škoda nevyužiť.

„Tak sme ich aspoň takto prevetrali, a to doslova. Našťastie, počasie nám nádherne vyšlo,“ pochvaľovala si dievčina, ktorá mala v očiach slzy dojatia. Spomedzi 18 spolužiakov najviac vynikal Jakub Andráš (19), pretože sa vyštafíroval do tradičného ždiarskeho kroja. „Vestička sa volá serdok a nohavice portky. Ja som hrdý na ždiarsky kroj a aj preto som si ho dnes obliekol,“ pochválil sa študent. Na záver improvizovanej stužkovej si maturanti aj pedagógovia zaspievali známu skladbu:

„Navždy sa zachová v pamäti stužková,“ ktorej slová a melódiu všetci bravúrne zvládli. Horšie to bolo so študentskou hymnou - Gaudeamus igitur, ktorú odspievali profesorka s riaditeľom. „Mali sme tu svadby, firemné akcie, rôzne udalosti, no stužková, to je tu prvýkrát,“ prezradila nám Evka z personálu na Skalnatom plese.