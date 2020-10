Čistky ministra Krajčího v Banskej Bystrici pokračujú: Prečo padla hlava riaditeľa detskej nemocnice?

Čistky v banskobystrických nemocniciach! Iba nedávno nečakane odvolal minister zdravotníctva Marek Krajčí riaditeľku Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Miriam Lapuníkovú a teraz padla ďalšia hlava.

Podobný scenár sa zopakoval aj v susednej Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici, kde minister odvolal jej riaditeľa Juraja Galla (44). Vyzerá to tak, že minister Krajčí namiesto koncentrácie na boj s pandémiou koronavírusu uprednostňuje výmeny riaditeľov nemocníc. „Veľmi vecne a pragmaticky si vysvetlili, prečo je tento krok nevyhnutný. Juraj Gallo je až do ukončenia výberového konania poverený vedením nemocnice ako riaditeľ. Do výberového konania sa určite prihlási, pretože by rád pokračoval v ďalšom rozvoji nemocnice,“ infor muje detská nemocnica s tým, že ministerstvo nedávno uviedlo, že štátne nemocnice prechádzajú postupne na jednoosobový riadiaci orgán.

Takáto zmena vraj nie je možná bez odvolania všetkých 3 členov Rady riaditeľov, ktorí kolektívny štatutárny orgán doteraz tvorili. Nemocnica tiež zdôrazňuje, že teraz sa plne sústreďuje na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. „V tomto je náš pohľad jednotný s ministerstvom zdravotníctva. Rovnako chceme rozvíjať a zlepšovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti a promptne reagovať na nové situácie vznikajúce aj v súvislosti s COVID-19. Dnes musí byť sektor zdravotníctva jednotný, aby mohol zodpovedne a promptne riešiť náročné situácie takmer z hodiny na hodinu,“ píše sa vo vyjadrení.

Banskobystrická detská fakultná nemocnica, ktorú Gallo riadil od júna 2019, pritom dlhodobo dosahuje dobré výsledky a patrí k najlepším na Slovensku. V týchto pandemických časoch však aj tam zvádzajú boj s nebezpečnou nákazou, a preto zrušili plánované operácie. „K dnešnému dňu máme 23 COVID pozitívnych zamestnancov. Ide o 2 lekárov, 20 zdravotníckych zamestnancov a 1 administratívneho zamestnanca. Väčšina z nich má ľahký priebeh. Plánované operácie sú zrušené kvôli chýbajúcemu personálu na operačných sálach. Obnovenie plánovaných operácií prichádza do úvahy najskôr 19. októbra. Vzhľadom na situáciu však nie je možné považovať tento termín za záväzný,“ vysvetlila Jana Petríková z Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici.