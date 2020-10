Záhadne zmiznuté hasičské auto je späť v Milochove: Legenda z Elánu sa našla po 40 rokoch

Znova je doma! Takmer storočný veterán, hasičský špeciál Chevrolet Utility Express Truck je naspäť v Milochove v Považskej Bystrici.

Po tom, čo ho ako nefunkčné hasičské auto začiatkom 80. rokov minulého storočia vymenili za ruský GAZ, zmizlo z dohľadu. Stihlo si ešte zahrať vo videoklipe skupiny Elán, či predviesť sa na prvomájových manifestáciách, no potom sa po ňom nadobro zľahla zem. Nikto už ani nedúfal, že sa hasičský veterán niekedy objaví, no pred pár týždňami dostal mestský poslanec za považskobystrickú miestnu časť Milochov Ján Kunovský šokujúcu správu.

V stodole neďaleko Milochova našiel túto plechovú nádheru nový majiteľ domu. Aj napriek tomu, že mal záujemcov o kúpu, neváhal a kontaktoval tamojších hasičov. „Zachovali sa ako lokálpatrioti a ponúkli to v prvom rade Milochovu,“ prezradil Kunovský, ktorý sa promptne obrátil na primátora Považskej Bystrice Karola Janasa. „Veľmi ma prekvapila reakcia primátora, keď som mu zatelefonoval, že auto kúpia,“ vysvetlil dojatý poslanec.

Ide na opravu

Príbeh vzácneho auta sa datuje od roku 1924, keď bolo vyrobené. K hasičom v Milochove sa dostalo v roku 1954. „Odišlo od nás v roku 1981 ako nefunkčné vozidlo. Vymenilo sa za GAZ, ktorý slúžil hasičom pri zásahoch. Na jednej strane je smutné, že sa vymenilo, na druhej strane je šťastie, že sa našlo,“ skonštatoval Kunovský. Vozidlo priniesli nazad domov v piatok. „Tak, ako je naložené na vozíku, odchádza hneď do Martina, kde ho budú rekonštruovať. Pevne verím, že sa to podarí urobiť do mája, do hasičskej slávnosti svätého Floriána.

Verím, že bude sfunkčnené, že bude normálne jazdiť. Máme predstavu, že auto pred miestnou poštou a zároveň hasičskou zbrojnicou vystavíme, aby ho každý mohol vidieť,“ prezrádza plány. Milochovský hasičský veterán je podľa jeho slov aj riadna celebrita. „Auto hralo vo videoklipe Kaskadér od Elánu, mali ho požičané, bolo úplne funkčné. Používali ho pri rôznych slávnostiach, napríklad na prvého mája,“ dodal s úsmevom mestský poslanec.

Chevrolet Utility Express Truck

- Rok výroby: 1924

- Dĺžka: 5 m

- Šírka: 1,8 m

- Hmotnosť: 1 340 kg

- Nosnosť: 10 osôb vrátane vodiča, 500 kg hasičského náradia