Moč, pot či ústa: Ako pach vášho tela prezradí ochorenia

Pach tela sa môže meniť z rôznych dôvodov - napríklad zmenou stravy alebo hormonálnym procesom. Niekedy však môže byť za vôňou kože, dychu alebo moču aj vážne ochorenie.

Nemecký portál FITBOOK u odborníkov zisťoval, ktorý zápach indikuje ktoré ochorenie. Kedy by ste mali spozornieť a navštíviť lekára? Sladký, hnilobný alebo páchnuci po acetóne - existujú choroby, pri ktorých sa vyvinie nepríjemný, takmer prenikavý telesný pach. Čím to však je, že moč, pot alebo dych náhle páchne tak intenzívne? Súvisí to hlavne s odbúravaním látok, ktoré vznikajú zmenami metabolizmu a musia sa nejako dostať von, väčšinou cez náš najväčší orgán.

Fotogaléria 1 fotiek v galérii

„Choré telo vylučuje nepríjemne zapáchajúce metabolické produkty primárne cez kožu, ale aj cez sliznice,“ vysvetľuje Dr. Anne Flecková. Lekárka a autorka („Štíhli! Ale zdraví metódou doktorky Pleckovej“) je odborníčkou v oblasti prevencie chorôb a zdravej výživy. Flecková dodáva, že baktérie kožnej fl óry môžu prispieť k silnému telesnému pachu pri chorobe. Mnoho ľudí napríklad páchne z pórov inak aj pri chrípke.

Zápach z úst

Staráte sa o vaše zuby tip-top a napriek tomu pociťujete zápach z úst? Potom by mohol byť problém väčší, pretože dych sa nezačína v ústach, ale už v pľúcach. Rovnako aj brušné orgány, ktoré sú zapájané do dýchania, nie sú ďaleko, a to by mohol byť koreň problému. Je potrebné poznamenať, že nie každý dych je rovnaký. Rôzne zápachy v dychu naznačujú rôzne príčiny. Podľa lekárky zápach z úst je často spôsobený zápalom ďasien. Ale nie vždy. Ak zubár nič nenájde, mohol by byť zápach z úst spôsobený zápalom sliznice žalúdka. Ak máte nepríjemný zápach dychu, môže ísť o infekciu dýchacích ciest. A ak ústa páchnu ako pečeň, môže to indikovať hepatitídu alebo zápal pečene.

Možné ochorenia:

- zápal ďasien

- zápal sliznice žalúdka

- hepatitída

- zápal pečene

Pach potu

1. Pot páchnuci ako acetón

Existuje ďalší nepríjemný zápach tela, ktorý by mohol byť spôsobený vážnym ochorením. „Ak vám zápach vášho tela pripomína acetón alebo odlakovač na nechty, indikuje to cukrovku,“ vysvetľuje Anne Flecková. V takom prípade telo nevie vylučovať dostatok inzulínu a kvôli tomu sa tvoria mastné kyseliny, ktoré sa nerozkladajú správne.

Možné ochorenia:

- cukrovka





2. Pot páchnuci ako moč

Ak cítite zápach moču z pórov, musí sa to lekársky objasniť, pretože za tým môže byť vážne ochorenie. „Ak pot páchne ako moč, mali by ste urgentne navštíviť lekára,“ radí Flecková. „V takom prípade je ideálny nefrológ, špecialista na choroby obličiek, alebo môže pomôcť aj urológ.“ Ak šírite vlnu zápachu pripomínajúci amoniak, môže byť obsah močoviny v tele príliš vysoký.

Vtedy zvyknú byť poškodené obličky alebo niečo nie je v poriadku s pečeňou: „Ak máte telesný pach po amoniaku, príčinou môže byť aj chorá pečeň,“ vysvetľuje Fleck. "Typickým ochorením je zápal pečene, hepatitída alebo cirhóza pečene.“ Orgán sa vtedy stáva tvrdším a zmenšuje sa. V posledných štádiách cirhózy je pečeň zničená. Cirhóza pečene je často vyvolaná dlhodobým požívaním alkoholu.

Možné ochorenia:

- zápal pečene

- hepatitída

- cirhóza pečene

Pach moču

1. silný pach

U tých, ktorí užívajú lieky, rovnako môže vzniknúť silne zapáchajúci moč. "To by mohol byť prípad, keď užívate penicilín,“ hovorí Flecková. A aj tí, ktorí pijú príliš málo, môžu niekedy zanechať páchnuci moč. „Telo sa rýchlo dehydratuje ak zvraciate alebo pijete nedostatočné množstvo tekutín. Odpadové látky sa potom koncentrujú v moči a vytvárajú si svoj vlastný zápach,“ hovorí lekárka.

Príčina:

- dehydratácia





2. sladko páchnúci

Moč nemusí vždy pôsobiť prenikavo štipľavo a kyslo v prípade choroby, nesprávnej výživy alebo liekov. Niekedy to platí aj naopak: intenzívne sladko páchnuci moč môže naznačovať, že človek trpí takzvanou chorobou javorového sirupu. Toto dedičné ochorenie spôsobuje metabolické poruchy. „V takom prípade sa odporúča podrobnejšia diagnostika od skúseného odborníka na genetiku. Postihnutí by sa navyše mali obrátiť na špeciálnu konzultáciu pre zriedkavé choroby. Takéto zariadenia nájdete v mnohých univerzitných nemocniciach,“ odporúča lekárka.

Možné ochorenie:

- metabolické poruchy

Zistí pes chorobu?

Nedá sa to poprieť, ani potvrdiť. Psy majú veľmi citlivý čuch. Dlhodobo však nebolo potvrdené, či dokážu pričuchnúť k zmenenému telesnému pachu aj pri chorobe akou je rakovina. Mnoho odborníkov v súčasnosti však predpokladá, že je to tak. Štvornohí priatelia môžu včas odhaliť najmä rakovinu prsníka, močového mechúra alebo pľúc. Špeciálne vycvičené psy by dokonca mali byť schopné rozpoznať epileptický záchvat skôr, ako prepukne.

Najviac sa však zvieratá trénujú ako asistenčné psy pre diabetikov. Psy potom včas upozornia na diabetickú kómu. Ako to robia? Diabetické varovné psy svojim mimoriadne citlivým čuchovým orgánom vnímajú aj tie najmenšie zmeny v hladinách cukru v krvi pacienta. Potom ňufákom jemne šťuchnú do svojho majiteľa alebo si položia labku na jeho koleno.