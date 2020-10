Vláda povolala do boja s koronavírusom 1 500 vojakov, zasahovať majú hlavne na Orave: Starostovia to vidia inak!

Vojaci v pohotovosti! Situácia s koronavírusom sa na Slovensku dramaticky zhoršuje, za štvrtok pribudlo rekordných 1 184 nakazených.

Vláda prišla s riešením, ako sa vyhnúť talianskemu scenáru. Na pomoc povolala príslušníkov Ozbrojených síl, ktorí majú pomáhať v ohniskách nákazy, ale aj s dohľadávaním kontaktov infikovaných. Premiér Igor Matovič (47) nevylučuje, že sa niektoré kritické regióny, vrátane Oravy, kompletne uzavrú. „Pribúdajú nám rapídne počty infikovaných, momentálne je reprodukčné číslo cez 1,4 a čas zdvojnásobenia infikovaných je na Slovensku 7 dní,“ ozrejmil minister zdravotníctva Marek Krajčí s tým, že Regionálne úrady verejného zdravotníctva nestíhajú dohľadávať kontakty nakazených.

„Preto som sa rozhodol požiadať vládu a ministra obrany, aby im mohli pomôcť príslušníci Ozbrojených síl,“ dodal minister. Krajčího nápad získal podporu a od soboty rána bude v nasadení 1 500 vojakov. Opatrenie je termínované do konca roka. Podľa ministra obrany Jaroslava Naďa bude ich úlohou dohľadávanie kontaktov, ale aj testovanie, udrživanie poriadku v nemocniciach či stabilizovanie situácie v lokálnych ohniskách nákazy. Najväčším rizikom nákazy je aktuálne oravský región, kde pribudlo až 145 nových prípadov.

Prednosta okresného úradu v Tvrdošíne Ján Kaššák hovorí, že na Orave už niet jedinej obce, v ktorej by nebol nakazený. „Krízové štáby z Námestova, Dolného Kubína a z Tvrdošína už rokujú spoločne a prijímajú rovnaké opatrenia. Ak niekto organizuje svadbu, má povinnosť 48 hodín predtým oznámiť to obci i nám, aby sme mohli odkontrolovať dodržiavanie nariadení. Problém máme so stermi, pretože nevieme, či budeme mať k dispozícii toľko sterov, koľko potrebujeme,“ povedal Kaššák. Hygienici tvrdia, že tamojší obyvatelia nedodržujú opatrenia a majú aj veľké oslavy či svadby v zahraničí.

Čo si o situácii myslia starostovia

Ľudia sú disciplinovaní - Ján Bánovčan, Zábiedovo Otvoriť galériu Ján Bánovčan, Zábiedovo Zdroj: anc

- Pomoc vojska nepotrebujeme, ľudia sú disciplinovaní a momentálne máme už niekoľko dní za sebou 0 nakazených. Problémom je, že ja vo funkcii starostu vôbec neviem, kto je nakazený, a tým pádom nemám ako odkontrolovať, či ten človek dodržiava karanténu. Ochrana osobných údajov je nadradená všeobecnému ohrozeniu zdravia obyvateľstva a v tomto je problém.





Do kostola chodí 20 ľudí - Marián Brnušák, Hladovka Otvoriť galériu Marián Brnušák, Hladovka Zdroj: anc

- Pomoc vojska nepotrebujeme, v našej obci sú ľudia disciplinovaní. Nemáme žiadnu svadbu, krst, prijímanie ani oslavu. Nemáme dokonca ani krčmu, a do kostola, kde smie chodiť päťdesiat ľudí, nám teraz chodí dvadsať. Máme 4 pozitívne testovaných. Mali sme zavretú škôlku i školu, ale z preventívnych dôvodov. Vojakov určite u nás netreba. Ak chcú pomôcť, môžu nás izolovať a kontrolovať pohyb na hraniciach, kde je cesta na Krakov.





Žiadne svadby nemáme - Martin Dreveniak, Liesek Otvoriť galériu Martin Dreveniak, Liesek Zdroj: anc

- Neviem si predstaviť, čo tu budú robiť vojaci. U nás v dedine sú ľudia uvedomelí, žiadne svadby nemáme a ani neviem o tom, že by nejaké boli utajené alebo by sa ľudia išli sobášiť do Poľska. Máme 2 970 obyvateľov a z toho je nakazených dvadsať. Liečia sa doma, sú izolovaní. Ja by som poslal vojakov radšej do Trstenej, nech idú pomáhať do charít, kde sa už nevládzu sociálne pracovníčky samé starať sa o chorých starkých. Nech idú do nemocníc a do domovov sociálnych služieb, nie do dedín, to je zbytočné.

Čo bude úlohou vojakov

- Pomáhať Regionálnym úradom verejného zdravotníctva dohľadávať kontakty infikovaných a následne tieto kontakty usmerňovať, čo majú robiť.

- Zabezpečovať stery potencionálnych nakazených.

- Udržiavať bezpečnosť a poriadok v okolí zdravotníckych zariadení.

- V hre je aj rozvoz zdravotníckych pomôcok a nasadzovanie ďalšej techniky, ako sú kontajnery v ohniskách nákazy.

Čo sa deje na Orave

- Za štvrtok tam pribudlo 145 pozitívne testovaných.

- Dokopy je infikovaných už 1 400 ľudí zo 140-tisíc obyvateľov.

- Najviac prírastkov eviduje okres Námestovo - až 63 nových prípadov. Nasleduje okres Tvrdošín so 49 prípadmi a okres Dolný Kubín, kde sa nakazilo ďalších 33 ľudí.

- Na vine je obchádzanie pravidiel a organizovanie veľkých svadieb v susednom Poľsku.

- „Na stole máme otázku, ako pristupovať k takýmto regiónom. V najbližších dňoch a týždňoch sa môže stať, že niektoré regióny doplatia na nezodpovedné správanie jednotlivcov,“ povedal Matovič na margo oravského problému.