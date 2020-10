Kuly otvorene o obrovských problémoch: Podstúpil som už štyri operácie!

Ťahá sa to s ním celú večnosť! Zdá sa, že Mário Kuly Kollár (49), spevák skupiny Desmod, má stále pretrvávajúce problémy so zubami.

Pre krajší úsmev a prevenciu pred dentálnymi ochoreniami sa rozhodol nasledovať súčasný trend a zaobstaral si nový hollywoodsky úsmev. Ten ho však stál podľa jeho slov už štyri operácie, čo potvrdil v zábavnej markizáckej šou 2 na 1, kde si ho ako hosťa pozvali moderátori relácie Dano Dangl (45) a Adela Vinczeová (39). Tí si preňho pripravili mnohé prekvapenia a odhalenia, o ktorých spevák nemal ani tušenia, a tak sa stal obeťou zohratej dvojice, ktorá ho v šou poriadne vyobracala.

Spevák Kuly strávil v zubárskom kresle naozaj veľa času. „Momentálne nemám zuby, pretože som si dal niektoré vytrhať a namiesto nich prídu implantáty,“ povedal líder rockovej kapely Novému Času ešte pred desiatimi rokmi. „Chodím k zubárovi ako na klavír,“ zveril sa nám s nádejou, že si dá chrup čo najskôr do poriadku. Minulý rok sme si zmeny v Kulyho úsmeve všimli všetci, boli naozaj neprehliadnuteľné.

V porote speváckej šou Tvoja tvár znie povedome zrazu sedel spevák, ktorého biely úsmev žiaril od ucha k uchu. K takémuto výsledku však neviedla jednoduchá cesta. „Sú to zákroky vyžadujúce dlhé hojenie, veľa liekov a trpezlivosti,“ prezradil. Dentálna odborníčka nám vtedy rovnako potvrdila, že Kuly sa rozhodol pre invazívne ošetrenie chrupu, ktoré môže stáť 20- až 30-tisíc eur. Celý proces bol vtedy ešte len na polceste a spevák mal problém s výslovnosťou.

„Nie je to stopercentné napríklad s artikuláciou, na ktorú sa musím viac sústrediť.“ Podobný zákrok je behom na dlhé trate a v zábavnej šou 2 na 1 si túto strastiplnú cestu Kuly sám pripomenul. V odplate moderátorom dal totiž na ústa nasadiť zubárske rozťahovače, s ktorými len sťažka hovorili, na čom sa Kuly dobre bavil. „Ja mám so zubami už dlhodobo problémy, veľa operácií. Už som mal štyri,“ povzdychol si spevák, ktorý chce však tento boj dobojovať až do konca.