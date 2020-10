Koronavírus v rómskej osade, kde žijú tisíce ľudí: V karanténe skončili aj policajti

Výskyt ochorenia COVID-19 sa prvýkrát potvrdil v trebišovskej rómskej osade, kde žijú tisíce ľudí.

Pozitívne testovaným je člen rómskej poriadkovej služby. Informoval o tom v piatok trebišovský regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ). "Priebežne sa zabezpečujú protiepidemické opatrenia, nariadená bude izolácia a odber biologického materiálu," uviedla pre novinárov Edita Šantová, vedúca oddelenia epidemiológie RÚVZ v Trebišove.

Situáciou s možným šírením ochorenia v osade a opatreniami sa v piatok zaoberala aj bezpečnostná rada okresu. Pre zhruba 40 ľudí, ktorí s nakazeným členom poriadkovej služby prišli do kontaktu, bude platiť povinná karanténa, pričom v pondelok (12. 10.) majú absolvovať mimoriadne odbery na testovanie v areáli trebišovskej nemocnice. Podľa prednostu okresného úradu Rastislava Petroviča situáciu komplikuje skutočnosť, že mestská polícia je aktuálne nefunkčná, keďže aj jej príslušníci sú v karanténe. Vypomáhať preto bude štátna polícia. "Okresný riaditeľ Policajného zboru prisľúbil súčinnosť policajtov na vykonanie odberov týmto občanom," povedal prednosta.

V pondelok by mal zasadnúť ďalší okresný krízový štáb s vyhodnotením opatrení. "Veríme, že tie počty nakazených nebudú nejako dramaticky rásť. Ak by k niečomu dramatickému došlo, rátame aj s pomocou príslušníkov ozbrojených síl," povedal Petrovič. Poukázal na to, že vláda v piatok schválila pomoc Ozbrojených síl (OS) SR pri odstraňovaní následkov núdzového stavu s využitím armády na testovanie obyvateľov.

RÚVZ v Trebišove v priebehu tohto týždňa eviduje nárast počtu ľudí s ochorením COVID-19 o 131 laboratórne potvrdených prípadov. "Väčšina nových prípadov sú vlastne dohľadané kontakty pozitívnych osôb, ktoré sa ešte pred zavedením prísnejších opatrení zúčastňovali nejakých svadieb alebo rodinných osláv. Preto boli nariadené protiepidemické opatrenia v domácnostiach, ako aj na pracoviskách vrátane školských zariadení," uviedla Šantová. K piatku bol vyučovací proces v okrese prerušený v ôsmich výchovno-vzdelávacích zariadeniach.

"Máme tri laboratórne potvrdené výskyty COVID-19 v marginalizovaných skupinách, zariadenia sociálnych služieb sú zatiaľ bez výskytu ochorenia," povedala epidemiologička. Okrem rómskej osady v Trebišove, kde sa odhadom nachádza zhruba 6000 ľudí, sa jeden prípad v okrese objavil v osade v obci Hrčeľ a jeden v obci Bačkov.