Legendárna tenistka Evertová radí Serene: Schudni, ak chceš znovu vyhrávať!

Radikálna zmena hmotnosti. To je kľúč k tomu, aby Serena Williamsová (39) opäť drvila súperky na grandslamoch.

Myslí si to legendárna americká tenistka Chris Evertová (65), ktorá bez okolkov označila nadváhu za najväčší problém svojej hviezdnej krajanky. Serena na Roland Garros vypadla už v druhom kole. Na US Opern došla do semifinále.

Počas troch rokov od pôrodu sa Williamske nepodarilo zvíťaziť ani na jednom turnaji veľkej štvorky a ani zhodiť nadbytočné kilogramy! „To, čo sa stalo v Paríži, ma prekvapilo a ukázalo, že nie je v optimálnej kondícii. Keď o nej hovoríme, tak vieme, že údery a mentalita tam budú vždy. Mala by schudnúť, čo by jej pomohlo na kurte zrýchliť a nájsť to najlepšie postavenie,“ uzavrela 18-násobná grandslamová šampiónka Evertová.