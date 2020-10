Aj napriek pandémii sa na Slovensku uskutočnia cyklistické preteky: Chýbať nebude ani zahraničná účasť

Už túto sobotu sa uskutoční 8. ročník medzinárodných cyklistických pretekov Visegrad 4 Bicycle Race - GP Slovakia (UCI 1.2).

Organizátorom sa podarilo usporiadať podujatie napriek silnejúcej druhej vlne pandémie koronavírusu, no odohrá sa v obmedzenom režime.



Preteky budú sprevádzať prísne zdravotnícke opatrenia a uskutočnia sa s vylúčením verejnosti. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu je obmedzená aj medzinárodná účasť, zostávajúce tri podujatia Visegrad 4 Bicycle Race v Maďarsku, Poľsku a Česku tamojší organizátori zrušili.



Na štart sa postavia štyri slovenské tímy - Dukla Banská Bystrica, Slávia ŠG Trenčín, Cycling Academy Trenčín a Regionálny tím Bratislava. Do Čunova pricestujú aj tri české a štyri poľské tímy. Spolu bude súťažiť jedenásť tímov po šesť pretekárov. Zo zahraničných to budú napríklad český Elkov–Kasper či poľské CCC Development a Voster ATS.



Jednodňové podujatie, ktoré je určené pre jazdcov elite a do 23 rokov, odštartuje v sobotu 10. októbra o 13.00 h od jachtárskeho klubu v bratislavskom Čunove. Trať dlhá 150 kilometrov povedie smerom na Bodíky, Gabčíkovo, Jurovú, Lúč na Ostrove, Holice a späť. Predpokladaný dojazd je krátko po 16.00 h.



"Preteky prebehnú za prísnych opatrení a veľkým úspechom je, že sa vôbec uskutočnia, pretože podobné podujatia sú všade vo svete rušené. Organizátori z AŠK Inter Bratislava a Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) si však nepripúšťali vynechanie ročníka. Všetci pretekári a aj tímové zázemie sa budú musieť preukázať aktuálnym negatívnym PCR testom. Rovnako prejdú v sobotu ráno antigénovým testom i rozhodcovia či organizátori," píše sa na oficiálnej stránke SZC.