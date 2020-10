Situácia v Poľsku sa dramatizuje: Rekordné číslo nakazených, najviac pri hraniciach so Slovenskom

Poľsko štvrtý deň v rade hlási rekordný nárast nových prípadov nákazy koronavírusom, za posledných 24 hodín ich pribudlo 4 739 na celkových 116 338. Informovalo o tom ministerstvo zdravotníctva.

Vláda tejto krajiny s asi 38 miliónmi obyvateľov kvôli nepriaznivému epidemickému vývoju od soboty sprísňuje opatrenia proti šíreniu nákazy. Bilancia úmrtí sa za posledný deň zvýšila o 52 na celkových 2 919.

Najviac novo nakazených evidujú hygienici v Malopoľskom vojvodstve pri hranici so Slovenskom, ďalej potom v Mazovskom vojvodstve, v ktorom leží Varšava, tretie je Sliezske vojvodstvo pri hraniciach s Moravskosliezskym krajom. Nemocniciam v najviac zasiahnutých regiónoch dochádzajú miesta pre chorých s covid-19. Napríklad v Tešíne je obsadených 21 lôžok z dvadsiatich dvoch. V krakovskej fakultnej nemocnici kapacita lôžok na jednotke intenzívnej starostlivosti pre chorých s covid-19 bola prekročená o desať. "Keby to záležalo na mne, premýšľal by som teraz, do ktorej krakovskej školy alebo do akej sály v kultúrnom zariadení by bolo potrebné poslať lôžka," citovali poľské médiá riaditeľa nemocnice Marcina Jendrychowského.

Premiér Mateusz Morawiecki vo štvrtok oznámil, že od soboty budú ľudia v celej krajine musieť nosiť rúška i vonku, kapacita kín alebo divadiel bude obmedzená na 25 percent, v reštauráciách musia na každého hosťa pripadať štyri metre štvorcové. Nevylúčil ani, že by vláda mohla vyhlásiť núdzový stav, ako sa to stalo v Česku a na Slovensku. Očakáva sa tiež, že v sobotu úrady oznámia nové pravidlá pre fungovanie škôl.

Polícia začiatkom týždňa varovala, že začína presadzovať prístup "nulovej tolerancie" voči ľuďom, ktorí nenosia rúšku na miestach, kde je to povinné. Rozhlasová stanica RMF FM v piatok informovala, že za štvrtok strážcovia zákona rozdali 621 pokút za porušovanie tohto predpisu a poslali k súdu prípady skoro 80 ľudí, ktorí nechceli peňažný trest prijať. Výška pokuty je 500 zlotých (111 eur).