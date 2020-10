Sme rodina predloží koalícii návrh plánu obnovy: Chce znížiť dane a odvody

Hnutie Sme rodina predloží koalícii vlastný návrh plánu obnovy, ktorý zahŕňa zelené investície a reformy spolu za 5,8 miliardy eur.

Jedným z hlavných bodov reforiem má byť úprava daní a odvodov. V rámci investícií chce hnutie napríklad obnoviť nemocnice či školy, modernizovať železnice, postaviť tri nové univerzitné centrá, ale aj nové moderné zariadenia sociálnych služieb. Návrh v piatok predstavil predseda parlamentu a líder hnutia Boris Kollár spolu so šéfmi rezortov, ktorých nominovalo Sme rodina.

Kollár skonštatoval, že predstavené reformné menu bola len "pustená bublina za 30 miliárd", pričom tento materiál bol kritizovaný, že v ňom nie sú konkrétne veci. "S nami sa o tomto nikto nebavil, toto predstavili analytici," podotkol. Tento návrh tak dáva hnutie do verejnej diskusie a pôjde s ním aj za koaličnými partnermi. Výstavba štátnych nájomných bytov by podľa Kollára nemala byť financovaná z plánu obnovy, dodal, že sú na to peniaze z iných zdrojov.

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) priblížil, že za najväčšie problémy považujú vysoké daňovo-odvodové zaťaženia, nestabilné dôchodky, ale aj obrovský investičný dlh, keďže do infraštruktúry a obnovy budov sa podľa neho na Slovensku dlho neinvestovalo. Hnutie v návrhu rozdelilo 2,9 miliardy eur na zelené investície a rovnakú sumu na reformy. Najväčším problémom, ktorý môže brániť naštartovaniu ekonomiky po koronakríze, je podľa Krajniaka vysoké daňovo-odvodové zaťaženie. "Na rozdiel od dnešného stavu, keď platíme každý vo svojej mzde 34,6 % takzvaných sociálnych odvodov, v našom návrhu je, že budeme platiť iba 28,6 % sociálnych odvodov," priblížil minister práce. Sociálna poisťovňa by sa podľa neho starala ďalej o starobné dôchodky, poistenie v nezamestnanosti a poistenie zamestnanosti, takzvaný kurzarbeit. Zároveň by tam boli tri zložky starobného dôchodkového sporenia, prvý, druhý pilier a rodičovský bonus. Dane z príjmu navrhujú znížiť o jeden percentuálny bod, a to v prípade fyzických osôb, právnických, ale aj SZČO.