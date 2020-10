Mohamed Salah v úlohe hrdinu: Pred zápasom s Arsenalom zachránil bezdomovca!

Mohamedovi Salahovi (28) by vo svete mohli pokojne hovoriť faraón. Skutky, ktoré vykonáva mimo ihriska sú totižto hodné nasledovania a uznania.

Mo, ako ho v Liverpoolu prezývajú postavil ešte dávnejšie novú školu priamo v Egypte určenú čisto pre dievčatá. Neskôr mal prsty aj v novopostavenom zdravotníckomcentre v rámci svojej rodnej krajiny.Neprešlo ani pól roka a Salah na seba opäť upútal pozornosť svetových médií. A opäť sa všetko udialo na čerpacej stanici. Zdá sa teda, že ak máte záujem stretnúť Mohameda Salaha na vlastné oči, nemusíte utrácať peniaze za vstupenku na zápas, stačí sa skrátka postaviť na benzínku kdesi v Liverpoole a vyčkávať, Salah by sa mal zaručene dostaviť.V tom šiel okolo Kloppov zverenec a rozhodol sa vniesť do celej hádky prosté rozuzlenie.„Mohamed nie je úžasný iba na ihrisku, ale aj v skutočnosti. Išiel okolo, keď začul, čo mi hovorí skupinka ľudí.A v tom mi podal 100 libier. Myslel som si, že mám halucinácie. Neskutočný moment,“ porozprával David pre britský The Sun.uzavrel David.