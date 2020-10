René Štúr je známy svojím humorom a v novom komediálnom seriáli Uhorčík to divákom dokázal. Do každej epizódy obsadil známe tváre, ktoré si zahrali len maličké vedľajšie úlohy. Pozvanie do zbojníckej paródie prijali aj Sisa Sklovska a Otto Weiter. Obaja zaspievali muzikálový hit v novom šate a nebáli sa vystreliť si aj sami zo seba. Otto Weiter perfektne stvárnil postavu Fantóma z lesa, Sisa Sklovska hrá zasa grófku Lelkešovú z Prézlburgu. Pri zbojníckom prepade nevydržala nápor tónov, spoločne s fantómom dospievali nádherný environmentálny hit a na záver sa nechala ozbíjať. Ako tento umelecký prepad dopadne, sa dozviete v sobotu o 20:35 na Jojke.