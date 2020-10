Na rozlúčke so slobodou stretla tajnú lásku: Nevesta zrušila svadbu, čo sa stalo po roku, je ako vystrihnuté z filmu

To, čo sa stalo na rozlúčke so slobodou úplne poplietlo neveste hlavu. Len týždeň pred sobášom spravila rozhodnutie, ktoré všetkých šokovalo.

Jacqui Bush a jej snúbenec pozvali na svadbu sto hostí. Otec nevesty minul za veľký deň tisíc libier, no ani to nezastavilo 29-ročnú ženu, ktorá sa zamilovala do iného muža. Britka z mesta Wallington sa lúčila so slobodou v nočnom klube, kde stretla Grahama. Do svadby ostávalo snúbencom len pár dní, keď si Jacqui uvedomila, že ju musí zrušiť a svoje rozhodnutie neľutuje ani po 36 rokoch.

Svoj príbeh vyrozprávala portálu The Sun. "So snúbencom sme boli spolu tri a pol roka. Na strednej sme boli kamaráti, no potom sa naše cesty rozišli. Narazila som na neho až po deviatich rokoch a zrazu medzi nami lietali iskry," začala rozprávanie Jacqui. Začali spolu chodiť a mladík ju po roku požiadal o ruku. Najskôr bola nadšená, no časom mala zo svadby pochybnosti. Napriek tomu, že iskra vyprchala, pár ďalej plánoval svadbu. Zarezervovali kostol, Jacqui si kúpila svadobné šaty a jej otec zaplatil hostinu.

Týždeň pred svadbou odišiel jej snúbenec do Amsterdamu na pánsku jazdu a ona si naplánovala rozlúčku so slobodou v miestnom nočnom klube. S 10 kamarátkami si užívala večer plný smiechu, keď si v dave všimla známu tvár. "Okamžite som ho spoznala. Bol to Graham. Chodili sme do jednej školy. Bol o pár rokov starší a bola som do neho tajne zamilovaná," spomína na večer, ktorý jej zmenil život. Dali sa do reči a Jacqui mu prezradila, že je na rozlúčke so slobodou. Fakt, že je to jej rozlúčka však vynechala. Pretancovali spolu celú noc a Jacqui si uvedomila, že sa nemôže vydať za svojho snúbenca.

Deň po rozlúčke si dohodli prvé rande. "Bola som taká nadšená, že znova vidím Grahama. Na snúbenca som nepomyslela ani na sekundu. Vedela som, že si ho nemôžem zobrať." Mama ju podporovala, no otec zúril. Upokojil ho fakt, že zaplatené jedlo môžu použiť na bratovu narodeninovú oslavu.

"Povedať to rodičom bolo ťažké, no vedela som, že bude omnoho horšie povedať to snúbencovi," pokračovala v rozprávaní. Mladík bol zo zrušenia svadby zronený. Jacqui mu nechcela ublížiť ešte viac, preto nespomenula Grahama. "Bol to ťažký rozhovor a viem, že som mu veľmi ublížila. Nikdy som však nepochybovala o tom, že som spravila správnu vec," dodala. Hneď potom si zbalila veci, presťahovala sa ku Grahamovi a už od neho neodišla.

Po 6 mesiacoch ju Graham požiadal o ruku a súhlasila. V septembri roku 1984 spečatili svoju lásku. Jacqui prešla uličkou v šatách, ktoré si kúpila na zrušenú svadbu. "Za tie roky sme mali lepšie aj horšie dni. Teraz máme dcéru (34) a 4-ročného vnuka, ktorých milujeme," uzavrela svoje rozprávanie.