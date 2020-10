Dievčina mala ukrutné bolesti brucha: Lekár ju odbil, že má zápchu a je hysterka, hrozivé zistenie

Mladá dievčina nemala viac ako štyri roky menštruáciu a trápili ju ukrutné bolesti v bruchu. Jej stav bol tak vážny, že nedokázala celé noci spávať. Rozhodla sa zalarmovať lekára, sestrička ju označila za „hysterickú“. Všetko bolo inak!

Ako uvádza portál The Sun, v auguste v roku 2015 sa teraz už 21–ročná Madeleine Janes vydala za svojím praktickým lekárom, aby s ním prediskutovala svoje príznaky. Ten jej bez akéhokoľvek vyšetrenia povedal, že má zápchu a predpísal jej liek na zmiernenie žalúdočných kŕčov. Madeleine z anglického mesta Rugby bola v tom čase ešte tínedžerkou a so svojimi problémami sa k lekárovi vrátila niekoľkokrát, dokonca skončila aj na pohotovosti.

„Pamätám si, ako ma vyšetrovala zdravotná sestra, ktorá ma označila za hysterickú. Nikdy predtým som skutočne neprišla do styku s lekármi, takže som iba vychádzala z toho, čo hovorili,“ priznala Madeleine. Jej stav sa však stále nezlepšoval.

Týždeň po návšteve lekára odišla na dovolenku so svojou rodinou do anglického grófstva Devon, kde ju začala trápiť neznesiteľná bolesť. Išla do miestnej nemocnice, kde ju hospitalizovali, dali jej infúziu na úľavu od bolesti, odobrali jej krv a presunuli ju na jednotku intenzívnej starostlivosti, kde ju pozorovali.

Ďalšie vyšetrenia ukázali niečo strašné. Madeleine má dve maternice, dva krčky maternice, jeden vaječník a len jednu obličku. Zdroj bolesti odhalila až magnetická rezonancia. Druhá maternica menšieho vzrastu bola zablokovaná a preplnená krvou, ktorá sa jej tam hromadila počas štyroch rokov menštruovania. Lekári ju urgentne operovali a z maternice jej odobrali viac ako 100 ml krvi. V nemocnici strávila 7 dní.

Upchatie krvi v maternici spôsobilo prerastené tkanivo, ktoré jej o tri mesiace neskôr v decembri v roku 2015 chirurgicky odstránili. Lekári jej museli oznámiť, že ak by v budúcnosti chcela mať deti, bude potrebovať pomoc lekárov. S jej ochorením má až 80-percentnú pravdepodobnosť, že o dieťatko príde alebo predčasne porodí.

Madeleine bude jej zdravotný stav sprevádzať celý život a už teraz to bol jeden z dôvodov, prečo ju opustil jej partner. „Počuť niekoho, ako vám o tom hovorí, aj keď vie, že vás to veľmi trápi, je zraňujúce,“ poznamenala 21-ročná Madeleine.

Napriek všetkému zlému, čo sa jej stalo, Madeleine hľadá na svojom príbehu aj niečo pozitívne. „Zvýšilo to moju dôveru v samú seba, pretože som po celý čas vedela, že niečo nie je v poriadku napriek tomu, že mi iní viackrát hovorili, že sa nič nedeje,“ dodala. Hnedovláska teraz apeluje na všetkých, aby verili svojim pocitom a nenechali sa odradiť prvým odmietnutím. Pomoc raz príde.