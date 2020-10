Kvitová končí pred bránami finále: Cestu k titulu jej zahatala Keninová

Americká tenistka Sofia Keninová sa stala druhou finalistkou ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V semifinále zdolala vo štvrtok Češku Petru Kvitovú 6:4, 7:5.

Úradujúca víťazka Australian Open si zahrá svoje druhé grandslamové finále v kariére. V záverečnom zápase turnaja ju čaká poľská tenistka Iga Swiateková. Tá v prvom semifinále vyradila Argentínčanku Nadiu Podoroskú 6:2, 6:1.

Šiesta hráčka sveta Keninová pôsobila proti jedenástke rebríčka WTA presvedčivo, prvé podanie jej zobrala už v tretej hre prvého setu a hneď v piatej prelomila súperku opäť. Kvitová sa nevzdala a podaril sa jej rebrejk, no Keninová prvý set už úspešne dopodávala.

Druhý set priniesol vyrovnanejší priebeh, Kvitová stratila servis v piatej hre. Keninová zaváhala pri podávaní na víťazstvo, no Češke sa nepodarilo dostať zápas do tretieho dejstva. Američanka okamžite prelomila súperku opäť a mohla oslavovať. Dvadsaťjedenročná Keninová sa pokúsi stať sa prvou tenistkou od roku 2016, ktorá bude triumfovať v priebehu jedného roka dvakrát na podujatí veľkej štvorky. Naposledy sa to podarilo Angelique Kerberovej v Austrálii a na US Open.

Z tejto skupiny tenistiek iba Jelena Ostapenková dokázala triumfovať a to v roku 2017.

Päťdesiataštvrtá hráčka rebríčka WTA je iba druhou Poľkou, ktorá si zahrá o trofej na grandslamovom turnaji v Open ére. Napodobnila Agnieszku Radwaňskú, ktorá hrala vo finále Wimbledonu v roku 2012. Vo finále Roland Garros sa predstavila aj Jadwiga Jedrzejowská ešte v roku 1939.

Swiateková vo štvrtok proti svojej súperke dominovala už od úvodu. Získala už prvé podanie súperky, druhé si pripísala na svoje konto v čase, keď Podoroská podávala na udržanie sa v sete. V druhom sete pôsobila 131. hráčka WTA nervózne a neuhrala si ani jeden servis. Jediný gem vybojovala za stavu 0:4.

"Poriadne ma to prekvapilo. Nikdy som si nepomyslela pred turnajom, že tu budem hrať tak dobre.Vôbec som nepremýšľala nad tým, že som v semifinále, stresovalo by ma to. Chcela som hrať tak, akoby to bolo 1. kolo," povedala po stretnutí akreditovaným médiám spokojná Swiateková.Sofia Keninová (USA-4) - Petra Kvitová (ČR-7) 6:4, 7:5, Iga Swiateková (Poľ.) - Nadia Podoroská (Arg.) 6:2, 6:1