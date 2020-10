Slováci v infarktovej dráme zdolali Írsko: Postup na EURO je na dosah!

Slovenskí futbalisti zvíťazili vo štvrtkovom semifinále play off EURO 2020 nad Írskom 4:2 po rozstrele z 11 m, keď sa duel po riadnom hracom čase i predĺžení skončil na bratislavskom NFŠ bez gólov.

Slováci si zahrajú 12. novembra o miestenku na záverečný turnaj vo finále na pôde Severného Írska.

semifinále play of EURO 2020:

Slovensko - Írsko 0:0, 4:2 rozstrel z 11 m

Rozhodovali: Turpin - Danos, Gringore (všetci Fr.), ŽK: Duda, Hamšík - Hourihane, McClean, Duffy, bez divákov. Priebeh 11 m: Hamšík 1:0, Hourihane 1:1, Hrošovský 2:1, Brady 2:2, Haraslín 3:2, Browne nedal, Greguš 4:2, Doherty nedal.

Slovensko: Rodák - Pekarík, Vavro (111. Gyömbér), Valjent, Mazáň - Kucka (86. Greguš), Hrošovský, Hamšík - Rusnák (86. Mak), Duda (107. Boženík), Mihalík (73. Haraslín)

Írsko: Randolph - Doherty, Egan, Duffy, Stevens - Robinson (99. O'Dowda), McCarthy (61. Browne), Hourihane, McClean (61. Brady) - Hendrick, McGoldrick (112. Long)

Pred úvodným výkopom, ktorý mali slovenskí reprezentanti, si všetci hráči pokľakli na znak podpory hnutiu Black Lives Matter. Íri mali vzápätí prvý útočný výpad, Rodák po prieniku Robinsona nemusel zasahovať. Po následnom rohovom kope sa do protiútoku dostal Mihalík, prenikol až do šestnástky, ale loptu na Dudu už neprepasíroval. Slováci potom mali loptu častejšie na kopačkách, kontrolovali stred poľa, ale Íri sa po zisku lopty vyrútili dopredu ako osy. Po jednom takomto výpade hlavičkoval Robinson, ale dobre ho pokryl Valjent. Od tej chvíle zasa prebrali iniciatívu hostia, v 38. minúte si vypracovali aj prvú vážnejšiu šancu v zápase. McClean nebezpečne pálil z ľavej strany šestnástky, ale obrana Slovákov loptu zblokovala.Najskôr z ľavej strany zamieril strelu k pravej žrdi, Randolph ju s námahou vytesnil na rohový kop. Po centri Pekaríka to potom Duda skúsil akrobaticky, ale lopta mierila veľa brány.

Po prestávke ako prví pohrozili Íri, keď po centri Hourihana odvracal loptu do bezpečia Hamšík a len tesne minul Rodákovu bránu. Tréner hostí sa v 61. minúte odhodlal k dvojnásobnému striedaniu, vzápätí prišiel rýchly protiútok Slovenska s nepresným zakončením Rusnáka. V 70. minúte prišla výborná šanca Írov, keď sa k strele z pravej strany dostal striedajúci Browne, Rodák musel loptu vyboxovať na roh. O tri minúty neskôr striedal po prvý raz aj Pavel Hapal, Mihalíka nahradil Haraslín. A práve Haraslín sa vzápätí dostal do obrovskej šance po prihrávke Hamšíka, počkal si na vhodný moment a zvnútra šestnástky vystrelil, no loptu na bránkovej čiare vykopol kapitán Írov Duffy. Gólová šanca prišla aj na druhej strane, mal Hourihane, ale jeho strele zabránil preniknúť do siete skvelý obranný zákrok Kucku.

V predĺžení ako prvý musel zasahovať Rodák po strele McGoldricka, vzápätí po rohovom kope odvrátila obrana Slovákov loptu spred bránkovej čiary. Zahrmelo aj na druhej strane, po zrazenej strele Greguša sa dostal ku strele z voleja Haraslín, ale prestrelil. Záver prvého predĺženia patril Írom, Browne po strele opečiatkoval ľavú žrď.

Druhé predĺženie veľa vzruchu neprinieslo, zaujala iba strela Bradyho v 115. minúte, keď z priameho kopu tesne minul ľavú žrď. O víťazovi rozhodol až jedenástkový rozstrel, v ňom boli šťastnejší zverenci Pavla Hapala, ktorí premenili štyri pokusy, zatiaľ čo Íri iba dva.