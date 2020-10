Kto sú najbohatší Slováci za rok 2020? Nečakaná zmena na popredných priečkach

Niektorí stúpajú, iní klesajú. Pravidelný rebríček magazínu Forbes ukazuje, ako sú na tom slovenskí boháči.

Zatiaľ čo na prvom mieste je tradične Ivan Chrenko (53), ktorému vynášajú reality, zmenilo sa tretie miesto, kde vyskočil majiteľ Esetu Miroslav Trnka (59). Rebríček vychádza ešte z ekonomických výsledkov za vlaňajšok, čiže dosahy pandémie zatiaľ príliš nezohľadňuje. Forbes pripomína, že ani ich majetok nie je vo väčšom či v menšom množstve imúnny voči opatreniam spojeným s COVID-19, ktoré svet zasiahli na jar.

„Hoci reálny rozsah škôd bude jasný až po zverejnení tohtoročných výsledkov, väčšina firiem členov rebríčka už teraz hovorí, že ju pocítia. Výsledky za vlaňajšok, z ktorých sme vychádzali, to ešte nezohľadňujú. No ukazujú, že kým niektorí pred koronou prudko rástli, viacerým boháčom sa v biznise nedarilo už pred ňou,“ píše Forbes. Editorka magazínu Tatiana Vavrová tvrdí, že majetok jednotky v rebríčku sa zväčšil o 260 miliónov eur.

„Minulý rok bol v jeho biznise silný, no vzali sme do úvahy mierne zníženie čistej hodnoty jeho aktív k polroku tohto roka, ktoré developer zverejnil koncom uplynulého mesiaca,“ opisuje proces výroby rebríčka. Za zaujímavé zmeny považuje ďalšie priečky, a to najmä tretie miesto, kde postúpil spoluzakladateľ spoločnosti Eset Miroslav Trnka, ktorý v nej má najväčší podiel.

„V tesnom závese za prvou trojkou sú ďalší dvaja pôvodní spoluzakladatelia Esetu Peter Paško a Rudolf Hrubý. Aj oni ťažia z neustáleho rastu tržieb tejto najúspešnejšej slovenskej firmy vo svete a jej vysokej ziskovosti. Práve tento posun ukazuje, ako rôznorodo sa darilo v poslednom období tradičným odvetviam, ako sú napríklad hutnícke závody, v porovnaní s technologickými sektormi. A ako sa ukazuje, technológie v tomto súboji víťazia,“ uzatvára Vavrová.