Emme povedali, že porodí dievčatko: Otec vymaľoval izbu naružovo, jeho snaha vyšla nazmar

Život prináša samé prekvapenia! 28-ročný Ben s manželkou Emmou sa nevedeli dočkať príchodu druhého dieťatka. Na sonografii boli spolu sedemkrát a podľa snímkov bolo úplne jasné, že budú mať dievčatko. A tak sa aj zariadili.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Ako uvádza portál The Sun, ocko Ben Coles chcel, aby bolo všetko pripravené na veľký deň, keď sa jeho manželka s dievčatkom vrátia domov. Starostlivo vymaľoval izbu výraznou ružovou farbou, na steny namaľoval magnólie, zavesil ružové závesy a detskú izbu doladil ružovými doplnkami. Všetko bolo pripravené. „Trvalo mi to asi týždeň, pretože som izbu pripravoval medzi prácou,“ pochválil sa Ben.

Manželia sú tiež rodičmi Jessicy (4) a pre jej budúcu sestričku vybrali meno Isla Elizabeth. Napriek tomu, že s manželkou dúfali v chlapčeka, správa od lekárov, že budú mať dievča, ich veľmi potešila. Keď však nastal deň s veľkým „D“, rodičia Ben a Emma zostali v nemom úžase. 11. septembra sa im narodil chlapček!

„Teraz budete musieť vymýšľať meno pre chlapca, však áno?“ opýtala sa manželov z anglického mesta Bedford pôrodná asistentka. Ich synček dostal meno Joshua Stephen Coles a pred Benom stála ďalšia veľká výzva. Prerobiť ružovú izbu na krásne miesto pre chlapca.

Jeho príchod na svet však neprebehol úplne hladko. Joshua sa narodil s presakovaním pľúc a mal vzduch okolo srdiečka, kvôli čomu bol už dve hodiny po narodení prevezený na jednotku intenzívnej starostlivosti pre novorodencov, kde strávil tri dni. Následne ho prevážali do ďalšej nemocnice, avšak chlapček statočne bojoval a rodičia si ho mohli zakrátko odviezť domov.

Čakala na neho už prerobená, rozkošná modrá izba s farebnými záclonami, modrým pultíkom na prebaľovanie a nálepkami dinosaurov na stenách. „Trvalo mi niekoľko dní, kým som ju znova vyzdobil. Chceli sme, aby bola dokončená predtým, ako sa vráti z nemocnice. Byť doma bez neho bola jedna z najťažších vecí, ktorými sme si ako rodina prešli,“ priznal dvojnásobný ocko Ben.

Joshuov zdravotný stav sa zlepšuje a v najbližších mesiacoch ho čaká séria kontrolných vyšetrení. Ben sa s veľkým prekvapením pochválil aj na internete. „Počas tehotenstva bola manželka na 7 skenoch a bolo nám povedané, že budeme mať dievčatko. Tak som vytiahol štetce a, ako by to urobil každý otec, pripravil som krásnu dievčenskú izbu. Netreba dodávať, že to bol dosť veľký šok, keď sa objavil malý chlapček. Znova som vytiahol valčeky a namaľoval som izbu na modro,“ pochválil sa.