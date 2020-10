Zobrať si zviera z útulku nie je iba tak: Čo sa vyžaduje pri dočaske či adopcii psa?

Príbeh šteniatka Noela, ktorého dočasná majiteľka nechcela vrátiť útulku, aby mohol isť do novej rodiny, pred pár dňami pobúril viacerých milovníkov štvornohých miláčikov.

Zobrať si psíka, ale aj mačku z útulku nie je iba tak. Každý z útulkov má stanovené svoje interné predpisy, ktoré musíte splniť, ak si chcete zviera adoptovať alebo zobrať do dočasnej starostlivosti. Okrem pevne stanovených podmienok pre uchádzača o štvornohého miláčika posúdia aj to, či sa uchádzačovi zviera hodí, či sa zvládne oň postarať a či zvládne jeho výchovu.

Útulky a občianske združenia, ktoré sa starajú o opustených psov, majú podmienky na adopciu zverejnené na svojich webstránkach. Ako vysvetlila Veronika Dosoudilová - predsedníčka OZ Dog Azyl, základné podmienky sú rovnaké, ale každé občianske združenie má svoje interné smernice a pravidlá. „Všeobecné podmienky sú plnoletosť, schopnosť postarať sa o zviera a zabezpečiť mu vhodné chovné podmienky,“ povedala Dosoudilová. Ako však vysvetlila, ak aj niekto splní tieto podmienky, neznamená to automaticky, že každý je vhodný.

„Ak je napríklad psík plachší, nemôže ísť do neskúsenej rodiny, ak je neznášanlivý, nemôže ísť k druhému psíkovi,“ vysvetlila. Rovnako, ako pri adopcii, aj pri dočasnej starostlivosti je potrebné splniť podmienky. „Niekto dáva zvieratá do dočasnej opatery aj na krátke obdobie. My väčšinou trváme na tom, aby zvieratko mohlo zostať v dočasnej opatere až do adopcie. Pre zvieratko je časté striedanie dočasných rodín stresujúce,“ povedala Dosoudilová.

Zvieracia ombudsmanka Zuzana Stanová upozorňuje, že ako pri kúpe psa, tak aj pri adopcii je dôležitý výber správneho plemena. „Dočasná opatera umožňuje človeku, aby si otestoval, či je schopný sa o zviera postarať, a nezaväzuje ho k tomu, aby sa oň staral natrvalo,“ odporúča Stanová.

Dočasná opatera